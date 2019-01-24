喪父受打擊　遭母斥妝容似妓女　內地富家女精神分裂來港求醫

父母本為子女成長的支柱，然而遇上悲劇，家人又未能坦誠面對，互相安慰，引起的結果，或難以估計。 曾有女生經歷喪父之痛後，渴望得到母親關心，但同一屋簷下的母親，雖然留在家，卻一直忙於處理各種事務，母親卻責備她成績欠佳。最終女生疑不堪壓力，出現抑鬱、精神分裂，黑頭髮、黃皮膚的她，幻想自己為美國人子女，生於完整家庭，更以流利英語與心理學家對答。 註冊心理學家提醒，父母下班後即使再疲倦，亦要安排時間與子女溝通，切忌以責罵代替對話，又或在子女忙著溫習、做功課時，拿著手機玩遊戲或「煲劇」。

有少女經歷喪父之痛後，渴望得到母親關心，惟同一屋簷下的母親「身在家，心卻不在家」，最終女兒情緒崩潰，患上抑鬱、精神分裂。相中人非報導中的主角。（資料圖片）

註冊心理學家蔡穎妍說，曾有內地母親帶著16歲的女兒到港求醫。細問下始知，該女生家境環境不俗，有工人及保母照顧，然而自從父親在數年前去世後，其母性情改變，甚少理會她。

女生在雙重打擊下，情緒一度面臨崩潰，經常曠課，成績每況愈下，最終需要轉校，更出現憂鬱、精神分裂，並企圖自殺。

少女稱被媽媽「拐帶」到中國

女生的世界，媽媽闖不進，在蔡穎妍的接觸下，發現女生雖然在內地長大，但在初次見面時，全程以流利英語對答，眼前黑髮、黃皮膚的她，更稱自己是美國人，只是被母親「拐帶」到中國。

蔡穎妍說，與那位母親及少女的家人的傾談後，發現女生應是未能接受父親離世，加上缺乏期望得到的關懷，故她為自己幻想了一個理想家庭。

媽媽其實一直在女兒身邊，更加陪她飛來香港，但兩人缺乏溝通，見到女兒積極扮靚，媽媽卻形容她的妝容與妓女無異，女兒不想與媽媽溝通亦是相當自然。 註冊心理學家蔡穎妍