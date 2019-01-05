【冬季流感】噴鼻式疫苗重新供港　較針劑貴一倍　什麼人適合打？

衞生防護中心在本周三（2日）宣布本港進入流感高峰期，衞生防護中心總監黃加慶指，截至12月23日全港已接種96萬劑流感疫苗，較去年同期增五成。今個冬季流感期間，市民除可選擇接種針劑式流感疫苗外，亦有自2018年4月重新供港的噴鼻式疫苗可供選擇，助怕打針的小朋友接種疫苗。但噴鼻式疫苗屬「減活式流感疫苗」，只適用於健康且沒有懷孕的2至49歲人士接種，比針劑式疫苗限制較多，價錢亦較針劑式貴約一倍。 香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，噴鼻式疫苗主要針對怕打針的小朋友，而藥廠每劑賣約230元，較注射式疫苗貴一倍，定價視乎診所而定。家庭醫生關嘉美則表示，沒有引入噴鼻式疫苗，她認為注射式疫苗及噴鼻式均需控制小朋友不要動，差別不大。

2013年起商業原因暫停供港

談及流感疫苗，香港人或對噴鼻疫苗較陌生，其實噴鼻式流感疫苗在2009年曾獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，但至2013年因商業原因暫停，去年4月起才再次供港。

英國阿斯利康藥廠解釋稱，因為當年本港的用量不高，相反外國需求日漸增加，所以停止供應本港。藥廠指自2018年4月再次供港噴鼻式疫苗，是由於去年年初香港流感爆發，疫苗嚴重不足，加上衞生署主動聯絡，藥廠決定再次引入噴鼻流感疫苗（四價）。

噴鼻式疫苗較針劑式的限制較多。（資料圖片／羅君豪攝）

噴鼻式流感疫苗是減活流感疫苗，即疫苗中仍含有弱化的活流感病毒，接種噴鼻流感疫苗後欲再接種其他減活疫苗，如乙型肝炎疫苗，必須同日或相隔最少四星期才可接種。針劑式的流感疫苗則是滅活流感疫苗，在同時接種其他疫苗的限制較少，只是不能在相同部位接種。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，噴鼻式疫苗價錢較注射式貴一倍。（資料圖片／羅君豪攝） 噴鼻式流感疫苗每劑約$230 香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，噴鼻式疫苗主要針對怕打針的小朋友。崔指出，噴鼻式流感疫苗的價錢確實較注射式流感疫苗貴一倍，藥廠賣噴鼻式流感疫苗的價錢約為230元，而注射式流感疫苗則約100多元，但實際價錢則視乎診所定價。崔俊明認為本港接種疫苗價錢較昂貴，不少合資格人士即使獲政府的210元資助，仍然要付費，因為診所接種疫苗需要先見醫生，不少診所因而收取診金。 他認為應增加可供市民接種疫苗的地方，包括由護士及藥劑師接種，當中市民可到西藥房找合資格藥劑師；而診所的價格或會因而下降，令市民受益。

噴鼻式流感疫苗可減低小朋友的緊張程度。（資料圖片／羅君豪攝）

中大醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌表示噴鼻疫苗較貴，普及有一定限制。（資料圖片／盧翊銘攝） 噴鼻疫苗價錢貴一倍 普及有難度 港大公共衞生學院今個冬季流感期，亦首次派員參與衞生署的「優化外展接種計劃」，為學生免費注射流感疫苗。學院臨床副教授葉啟明表示，要求使用針劑式流感疫苗或噴鼻式疫苗的學校數目相若。 中文大學醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌表示，美國食品藥品監管局去年再批准使用噴鼻疫苗，港府雖未主動引入，但有提醒醫生可引入使用。許指噴鼻疫苗有助怕打針的小童接種，惟只得2歲至49歲健康人士可接種，成本更較針劑貴一倍，要普及有一定限制。

衞生署回覆指美國的數據曾經顯示噴鼻式流感疫苗在個別季節，針對在18歲以下人士，對H1N1甲型流感病毒疫苗效能遠低於滅活流感疫苗（針劑式流感疫苗）。因此，美國疾病控制及預防中心在過去兩年曾不建議使用噴鼻式流感疫苗。疫苗生產商在17/18年度提供經改良的噴鼻式流感疫苗研究數據，顯示疫苗改良後在兒童身上可能產生較佳的免疫力，美國疾控中心因此建議在18/19可以恢復使用噴鼻式流感疫苗。

衞生署又稱，海外硏究及經驗一般顯示噴鼻式流感疫苗既安全且能提供與滅活流感疫苗相若的保護力，然而現時未有證據支持優先使用噴鼻式流感疫苗。 衞生防護中心科學委員會檢視了相關科學實證後，認為噴鼻式流感疫苗過去未有在本港廣泛使用的經驗。相比滅活流感疫苗，噴鼻式流感疫苗有較多人士不適合接種，提醒醫護人員使用相關疫苗時必須加倍注意。