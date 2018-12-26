六合彩新年金多寶8000萬頭獎1月3日攪珠　6年來最旺「發」

六合彩新年金多寶下周四（1月3日）攪珠，頭獎一注獨中料可捧走8,000萬元，是自從開設這項金多寶以來最高，亦是六合彩頭獎最高派彩第三位。是期六合彩於周四（27日）開始發售。馬會資料顯示，過去6年新年金多寶中，原來年年都攪出含「8」字號碼，去年更首次出現「孖8」，未知今年會否進一步出現「3個8」？

六合彩新年金多寶周四開售，並會在1月3日攪珠，估計頭獎基金達8,000萬元。翻查過去6年新年金多寶開出號碼，每一年「8」字相關號碼都有出現（詳見表），去年更出現18及28號。此外，「1」字相關號碼亦連續4年已有出現。

過去6年新年金多寶攪出號碼 攪出號碼 特別號碼 2018 12、18、28、35、39、42 36 2017 4、11、22、29、37、46 18 2016 6、8、11、32、34、41 47 2015 8、15、31、35、42、44 39 2014 1、36、38、43、46、49 21 2013 17、25、32、33、46、48 39 資料來源：香港賽馬會

自有49個號碼後49號最旺

至於由2002年7月起有49個號碼以來，截至今年12月8日為止，最常攪出的號碼為49號（385次），其次為10號（383次）和9號（378次）。