8000萬六合彩新年金多寶周四攪珠　「雙雙對對」、「發」記住買！

六合彩新年金多寶將於明日(1月3日)晚上9時半攪珠，香港賽馬會估計，倘頭獎10元一注獨中，料可捧走8,000萬元，是自從開設這項金多寶以來最高。

六合彩人人想中，投注站經常人頭湧湧。（資料圖片/鄧倩螢攝）

曾有幸運兒獨得半億元彩金

六合彩新年金多寶由2013年起取代聖誕金多寶，過去6年攪珠中有兩大常見現象，一是「雙雙對對」(即11、22、33、44)號碼出現了4次，除了2014年和2018年並無出現；另一是每年「8」字相關號碼都有出現（詳見表），其中8號和18號攪出次數最多，前者曾在2015年及2016年連續兩年攪出，後者則在2017年及2018年連續兩年出現；而「8」字組合所有號碼均已出現，2018年更是「實發」(18號)和「易發」(28號)等兩個「8」字組合號碼雙雙現身。

過去6年的攪珠中，2013年、2015年、2016年及2018年均無人中頭獎，其餘2014年和2017年均有幸運兒捧走巨額彩金，其中2014年一注獨得51,516,650元；而2017年則有2.5注中，每10元一注派彩30,252,220元。

過去6年新年金多寶攪出號碼 攪出號碼 特別號碼 2018 12、18、28、35、39、42 36 2017 4、11、22、29、37、46 18 2016 6、8、11、32、34、41 47 2015 8、15、31、35、42、44 39 2014 1、36、38、43、46、49 21 2013 17、25、32、33、46、48 39 資料來源：香港賽馬會