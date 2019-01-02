8000萬六合彩新年金多寶周四攪珠　「雙雙對對」、「發」記住買！

撰文：黃偉超
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六合彩新年金多寶將於明日(1月3日)晚上9時半攪珠，香港賽馬會估計，倘頭獎10元一注獨中，料可捧走8,000萬元，是自從開設這項金多寶以來最高。
六合彩人人想中，投注站經常人頭湧湧。（資料圖片/鄧倩螢攝）
曾有幸運兒獨得半億元彩金
六合彩新年金多寶由2013年起取代聖誕金多寶，過去6年攪珠中有兩大常見現象，一是「雙雙對對」(即11、22、33、44)號碼出現了4次，除了2014年和2018年並無出現；另一是每年「8」字相關號碼都有出現（詳見表），其中8號和18號攪出次數最多，前者曾在2015年及2016年連續兩年攪出，後者則在2017年及2018年連續兩年出現；而「8」字組合所有號碼均已出現，2018年更是「實發」(18號)和「易發」(28號)等兩個「8」字組合號碼雙雙現身。
過去6年的攪珠中，2013年、2015年、2016年及2018年均無人中頭獎，其餘2014年和2017年均有幸運兒捧走巨額彩金，其中2014年一注獨得51,516,650元；而2017年則有2.5注中，每10元一注派彩30,252,220元。
過去6年新年金多寶攪出號碼
|攪出號碼
|特別號碼
|2018
|12、18、28、35、39、42
|36
|2017
|4、11、22、29、37、46
|18
|2016
|6、8、11、32、34、41
|47
|2015
|8、15、31、35、42、44
|39
|2014
|1、36、38、43、46、49
|21
|2013
|17、25、32、33、46、48
|39
資料來源：香港賽馬會
另外，現時馬會網頁都有六合彩「運財號碼」，讓市民可借此代為揀選幸運號碼購買六合彩，而現時手機用戶亦可透過開啟馬會投注應用程式掃瞄器，對準二維碼掃描，便可投注新年金多寶8個複式運財號碼，簡單快捷。