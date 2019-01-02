六合彩新年金多寶8000萬攪珠　要買中頭獎彩票首選荃灣？

六合彩新年金多寶將於2019年1月3日攪珠，12月27日開始預售。這項推出6年的金多寶，只有兩年有人中頭獎，其中包括有幸運兒買中的兩張頭獎彩票，恰巧都是在同一間投注站售出，這間投注站便成為新年金多寶最旺門投注站！

荃錦中心青山道投注站是新年金多寶最旺投注站。（資料圖片）

荃錦中心投注站最旺 售出2張頭獎彩票

六合彩新年金多寶由2013年起取代聖誕金多寶，過去6年攪珠合共僅有3.5注中頭獎，主要在2014年及2017年有人中頭獎，其餘2013年、2015年、2016年及2018年均無人中頭獎。

巧合的是這兩年均各有1注中頭獎是買六合彩彩票買中，同時更是在荃灣荃錦中心青山道投注站，同樣以自選6個號碼的單式投注買中；其餘1注透過互動投注渠道，以自選單式買中；0.5注則是透過固定投注指示、自選7個號碼複式買中。

六合彩新年金多寶歷來頭獎得主中獎方式 年份 頭獎中獎方式/購買途徑/注數 2014 自選單式/荃灣荃錦中心青山道投注站/1注 2017 自選單式/荃灣荃錦中心青山道投注站/1注 自選單式/互動投注/1注 自選7個字複式/固定投注指示/0.5注 資料來源：香港賽馬會