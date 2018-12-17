中大設兒童健康研究所　明年推中港新生嬰兒追蹤研究　招募10萬人

香港兒童醫院將於明日（18日）開幕，處理嚴重、複雜及罕見的兒科病症，收集的病例及數據有助推動兒科疾病的研究。香港中文大學醫學院院長陳家亮宣布，中大將開設卓越兒童健康研究所（HK HOPE），匯聚中大6個學院的學者及全球專家，治療及研究兒童健康及疾病，當中包括從兒童醫院收集的資料及數據，而研究所亦會投放不同基礎醫療設備於兒童醫院及中文大學本部。 此外，中大將與內地廣東省合作，就兒童健康展開大型研究，尋找10萬名中港兩地的懷孕婦女參與追蹤研究，預計明年第一季開始。

中大醫學院院長陳家亮指，預計將於明年第一季推中港新生嬰兒追蹤研究。（陳芷昕攝）

「三歲定八十」這句老掉牙的說話，你是否相信？談及兒童發展問題，陳家亮多次強調：「呢個老人家嘅智慧係真㗎！」陳家亮解釋，近年研究顯示初生嬰兒出世首三年的成長確實有機會影響到自身發展，包括智力及患病風險，中大希望朝這方向多做研究，減低兒童患病風險。而研究所內亦會有各類建設，包括容量大的生物庫，可儲存60至70萬個生物樣本，就其樣本作出分析及研究。

明年初將有大型中港合作 追蹤新生嬰兒

陳家亮透露，將推出一個中港合作的大型新生嬰兒追蹤研究，牽涉10萬個新生嬰兒，長時間追蹤及跟進，從而得出甚麼因素影響小朋友將來的健康發展。而本港方面的研究已在一年前初步展開，暫時在沙田威爾斯親王醫院招募近200新生嬰兒參與研究，而廣東省則會在2019年第一季展開。

此外，研究所亦已開始另一項長期追蹤研究，針對性監察小朋友腸道微生物群，並監察他們的腸胃、智能發展、行為、情緒、過敏及炎症等的情況，嘗試了解小朋友患病與成長發展的關係。陳家亮相信要投放大量資源到這項研究當中，形容是一個大挑戰，但絕對有助促進兒童健康成長。

中大兒科教授梁廷勳表示，研究所涵蓋了不同界別的研究，包括破解未能診斷出的病症的發病原因。（陳芷昕攝）

香港中文大學兒科教授梁廷勳指，有關兒童健康的研究亦涵蓋了遺傳病、罕見病及一些未能診斷出的病症，破解當中的發病原因。而特首林鄭月娥在施政報告中提及的基因組醫學，研究所亦會有涉獵。研究所的專家及學者來自醫學院、理學院、文學院、工程學院、社會科學院及教育學院，多所外國知名學府亦有合作，涉獵的範疇不單單醫學，亦包括大數據的運用及生物信息。