團體斥社福及高教界專業自主倒退 機構要社工勿帶政治色彩上班

近年本港政治環境敏感，有不少界別的專業自主因而或受到影響。有團體早前就高教界及社福界的相關情況作調查，分別有43.4%受訪社工及47.4%的學術人員表示，現時工作職位的專業自主出現倒退。 有社工亦指，得悉有機構提醒社工，上班時不要穿帶有政治色彩的衣著，如印上「抗命無罪」等爭取標語的上衣，反映機構管理層無形間干涉同工的自主權。

邵家臻（左前一）表示，社工註冊局應考慮定期作行內專業自主的相關調查。（文雪萍攝）

近半社工及學術人員稱專業自主出現倒退

關注團體高教公民及社工復興運動於今年6月至8月就業界的專業自主情況進行調查，成功訪問212名高教界學術人員和303名註冊社工。調查顯示，分別有43.4%受訪社工及47.4%的學術人員表示，現時工作職位的專業自主出現倒退。

受訪社工指出，三項最影響其工作職位專業自主的因素分別為「高級管理層」、「撥款機構」及「香港政府」；另有85.5%社工稱，整筆撥款津助制度影響其自主程度高達6至10分水平。

曾醒祥（右前一）表示，得悉有機構提醒社工，上班時不要穿帶有政治色彩的衣著。（文雪萍攝）

整筆撥款使機構管理層坐大話語權

社工復興運動成員梁志遠表示，大部份社福機構接受整筆撥款津助制度，使機構管理層有更大話語權，如制定服務方向等，令社工難以按專業作出服務決定。而註冊社工曾醒祥亦稱，得悉有機構提醒社工，上班時不要穿帶有政治色彩的衣著，如印上「抗命無異」等爭取標語的上衣，反映機構管理層無形間干涉同工的自主權。

此外，曾續指，曾有社福界機構提供性小眾支援服務，卻受到宗教團體無理騷擾，包括以電話短訊滋擾使用機構服務的家長等，不僅影響社會各界對機構的觀感，更令社工承受重大壓力。社福界議員邵家臻亦表示，社工註冊局應考慮定期作行內專業自主的相關調查，從而作出檢討及改善。

以合約形式聘請教師 缺乏工作穩定性

而高教界受訪學術人員則指，「管治委員會/董事會」、「高級管理層」及「撥款機構」為最影響其專業自主的三個因素。高教公民研究總監關志健表示，大部分新入職員工以合約形式聘請，欠缺工作穩定性，不敢作出有違校方立場的決定，而專業自主亦受政治影響。

進步教師同盟成員陳智聰指出，過往高中歷史科有提及到「六四事件」，但相信現時高中課程較少接觸相關敏感議題。關志健建議，校方應把教師的升遷評估透明度增加，讓他們直接了解其去留原因，不受無形壓力所影響。