救護員智救難產女嬰　白車內單手解纏頸臍帶：我只是個普通救護員

「記住啊，BB在A411號救護車，幾時幾分出世。」 宣告新生命誕生的喜訊前，卻是一場生死一線的驚險搏鬥。 臨盆的年輕孕婦Jane去瑪麗醫院期間突然穿羊水，署理救護總隊目盧思杰即時在白車上為她接生，卻發現胎兒臀部先出，臍帶纏頸一圈有多。當時白車正沿斜路上山，在狹窄的救護車廂內，有16年救護資歷的盧思杰臨危不亂，紮好馬步，一手承托住足月胎兒的重量，一手解開臍帶，幫助Jane順利分娩，惟那瞬間未聞嬰兒啼哭，盧思杰即施急救，直至數分鐘後，迎來象徵存活的哭聲，「終於在個鬼門關，將他拉出來。」整段車程不過十分鐘，就在那一刻，救護車門被打開，剛剛好抵達醫院門口。 如今，奇蹟的女主角嘉嘉，已經5個月大了，與盧思杰重逢，在懷裡會笑、精靈地看攝影鏡頭。

女嬰嘉嘉現時已經5個月大，為嘉嘉接生的署理救護總隊目盧思杰（左一）。（歐嘉樂攝）

2018年7月4日黃昏時分，救護車A411號接報孕婦分娩個案，駐守摩星嶺救護站的盧思杰、梁錫濤、李林林，在干諾道西168號，從的士接孕婦Jane上救護車。

以為要在的士分娩 落淚憶求助一刻

嘉嘉是Jane的第二胎，作動時已經38周，但丈夫出差不在港，於是Jane一作動便召的士往瑪麗醫院，身邊只有她母親和兩歲的大女陪伴，恰恰碰上放工時段，的士被困夏愨道高架天橋的車龍裡，期間有數次陣痛，情急下曾打算讓母親在的士幫她接生。最後的士司機按報案中心指示，在最近的出口等候救護車：「當時剩我一個人，準備產子姿勢，打橫躺在的士後座，有一刻我都會好驚，覺得好孤獨。」回想起當時情境，Jane有些哽咽。

原來在好擔心時，當你聽到救護車的鳴笛，都會令人放鬆些…到的士有人開門，我見到盧sir，他第一句就同我講，你唔使驚，我喺度，我會幫你的。 獲救媽媽Jane

白車仍在路上 Jane：我等不到入急症室啦，我要生啦！

其後，三名救護員合力將Jane運上救護車，由警車開路，當去到士美非路要上山時，Jane便穿了羊水：「我話，我等不到入急症室啦，我要生啦，你可唔可以幫我。」憶起這一段，Jane忍不住落淚。令盧思杰始料不及的是，發現胎兒臀部先出，而非正常的頭部先出。Jane對此都十分愕然，明明在第37周產檢時，胎位正常並且頭部已向下。

車繼續上山趕往醫院，救護員則在車內緊急接生。由於胎兒足月有一定重量，加上羊水會滑手，加大接生難度，更驚險的是，發現臍帶纏繞住嬰兒頸部一圈有多，臍帶的另一邊在陰道口被頭夾住，稍一不慎恐致窒息，盧思杰即一手托住胎兒，一手繞開臍帶。

成功後，Jane試著發力推嬰兒出產道，但力有不逮：「那時盧sir就同我講了一句，媽咪，BB靠你啦，我們一齊努力啦，這句說話給了我很大鼓勵，令我知道有人是陪住我。我最後一推，就推了個頭仔出去。」

嬰兒出世後身體呈紫色，盧思杰心裡曾作最壞打算，但不懈為嬰兒做刺激程序，將她的面部、身體抹乾淨，用「粘液抽吸器」將鼻及口內的穢物吸走，持續了兩、三分鐘，終於嬰兒的嘴角一牽動就哭了。這哭聲打破了救護車內有如寒冰凝固的氣氛，盧思杰如釋重負，直到確認脈搏的跳動，便將嬰兒放在媽媽Jane的懷裡。此時剛好抵達醫院，整個緊急分娩就在十分鐘車程內完成。

隨機應變造就奇蹟 感佩救護全程忘我守護

我當是自己小朋友，一個BB由十月懷胎，到現在出世，我不想他有什麼事。 署理救護總隊目盧思杰

其實消防處去年接獲6,095宗有關孕婦不適的救護召喚數字，今年首11個月則有4,753宗。對於處理緊急分娩個案，救護員都有受訓做順產接生，救護車上並會配備有13種用具的「產科套裝」，如外科消毒手套、潔嬰棉、臍帶夾、嬰兒裹毯等。但未有特別訓練這類非正常胎位的接生，救護員臨危受命，宗旨是盡快把孕婦送往醫院最適合。

這次盧思杰臨危不亂、隨機應變，終救活Jane母女，但他謙稱：「其實我都是一個好普通的救護員，我出發點是以不傷及Jane、嬰兒身體的步驟，慢慢去迎刃而解，終點就是可以見到個BB喊。」他對於產婦的同理心，源於自己曾陪太太入產房，見證女兒出世，「我就將自己擺了在第一身，我希望個小朋友好順利生出來。」

入職救護員才兩年多的梁錫濤，作為副手負責遞上工具、在胎兒出世後即熄冷氣讓她保暖等，每個細節都要兼顧。至於擔任司機的救護員李林林就銘記前輩教誨，開救護車要迅速、夠穩及準確。熟悉港島區路況的他形容：「尤其去到士美非路位要上山，一定會令到你傾斜，其實有一定的風險。」

「不是單單僥倖兩個字就可以過關」

路段崎嶇但救護員全程守護，令Jane深感敬佩。回想在白車之內，在擔架床上的Jane只能盯著天花板的一盞白燈，沿路多得盧思杰細心給予指示令她安心。Jane之後與醫生及助產士談回這段經歷：「他們好驚奇…話十個有八、九個是一些不愉快的結局。」原本遇到這種情況，須由專科醫生在產房開刀，因為產婦或會因難產而流血不止，胎兒或會窒息等。能夠在行車途中自然分娩並且母女平安，Jane深感「不是單單僥倖兩個字就可以過關」。

Jane出院後，多方打聽當日協助她的3位救護員的消息，曾透過消防處表示想當面表達謝意，惟被婉拒：「救護員先生都話這個是他們的職責，我會覺得他們是好謙卑的人，從來都無邀功，如果不是我去找他，都不會見到他。」直至九月末的消防處嘉許典禮上重遇恩人，Jane之後更邀請盧思杰一家人出席嘉嘉的百日宴。抱住健康成長的嘉嘉，盧思杰笑臉盈盈。