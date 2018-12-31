【土地大辯論】小組倡收回32公頃粉嶺高球場　餘下140公頃待研究

粉嶺高爾夫球場是「土地大辯論」最大爭議的選項之一，經歷五個月公眾諮詢後，土地供應專責小組今日（31日）提交最終報告，當中建議政府先收回32公頃粉嶺高球場，有助紓緩短中期土地嚴重不足問題；至於餘下約140公頃球場，小組認為，政府有需要考慮重置球場合適地點、所需時間、生態及文物保育等因素。

佔地172公頃的粉嶺高球場，是「土地大辯論」的焦點選項之一。（資料圖片）

建議先收回32公頃作公營房屋

報告建議，將優先研究發展高球場以東約32公頃土地。小組認為，局部發展方案可於短中期內釋出鄰近現有基建，且具交通網絡的政府用地，有助紓緩短中期土地嚴重不足問題。

同時，在局部發展方案下，餘下140公頃的球場用地仍可繼續舉辦國際高球賽事及球員培訓，平衡土地及體育發展需要。小組又指，局部方案若涉及高密度發展，將集中於舊場目前作停車場的部份，對球場生態及保育功能影響較少。

餘下140公頃交政府研究

至於是否有需要進一步發展餘下的140公頃球場，小組認為，政府「有需要考慮」重置球場的合適地點、重置所需時間、對球場的生態及文物保育價值的影響，以及支援其他發展所需的基建配套等。

粉嶺高球場屬於「私人遊樂場地契約用地」的選項內。（資料圖片）

民意傾向支持收回球場

報告指出，就小組早前進行的問卷調查中，有54%市民支持使用私人遊樂場地契約用地；電話調查則為61%。同時，在質化意見中，大部份意見涉及是否應該收回粉嶺意球場用作其他發展，就其他契約用地的討論則明顯較少。

獲政府象徵式批租、佔地172公頃的粉嶺高爾夫球場，社會一直有聲音要求收回土地發展建屋。小組的諮詢文件指出，根據《新界北研究》政府顧問報告，粉嶺高球場用地可作兩大發展方案，一是發展約兩成用地（即32公頃），二是全面發展整個高球場，分別可提供逾4,000及1.3萬個單位。