【土地大辯論】小組建議優先發展8個選項　涉3235公頃土地

為期五個月的「土地大辯論」已結束，土地供應供應專責小組已整合所有意見，於今日（31日）提交最終報告。報告指出，小組建議優先發展8個選項，預料可提供約3,235公頃土地 其中3個短中期選項包括棕地、利用私人新界農地儲備及私人遊樂場契約用地；5個中長期土地選項包括維港以外近岸填海、發展東大嶼都會、利用岩洞及地下空間、發展更多新界新發展區及發展香港內河碼頭用地。

為尋求社會共識，土地供應專責小組於去年9月成立，為各土地選項作公眾諮詢。（資料圖片）

為解決土地供應問題，特首林鄭月娥上任初期，已宣布成立土地供應專責小組。經過16個月的工作，長達5個月的公眾諮詢後，小組終於提交最終報告

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建議收回32公頃粉嶺高球場 棕地支持度最多

3個獲建議優先處理的短中期選項包括發展棕地、公私營合作發展新界私人農地及私人遊樂場地契約用地，當中包括局部發展32公頃粉嶺高球場用地。

報告指出，在18個選項中，棕地獲得的支持度最高，問卷調查多達87%人支持其選擇，而電話調查則有79%。小組指出，選項獲社會廣泛支持，故應為政府重點推展選項。不過，小組認為，政府應妥善處理棕地作業者的關注，包括營運空間及財政支援。

而發展私人農地方面，小組建議以不同形式收地，認為公私合營機制與引用收回土地條例無衝突，認為公私合營可更善用土地資源，但須有公開、公平及透明機制，政府應就公營房屋比例訂指標。

倡發展東大嶼都會及近岸填海

5個中長期土地選項包括維港以外近岸填海、發展東大嶼都會、利用岩洞及地下空間、發展更多新界新發展區及發展香港內河碼頭用地。

在填海方面，小組認為發展東大嶼都會是解決中長期土地短缺的主要措施，不過小組於報告內「備悉」施政報告內的「明日大嶼」，政府會考慮小組報告後才敲定細節，最終範圍則視乎政府研究結果。根據報告，在問卷調查中，有62%人支持東大嶼都會，而電話調查則有58%。