網上騙案涉款達4.5億元　李家超形容如毒品、黑社會：需永遠打擊

撲滅罪行委員會今日（17日）舉行會議並公布最新罪案數字，截至今年10月，本港整體罪案較去年同期下跌百分之3，暴力罪案亦下跌百分之1.4。惟近年社會關注的詐騙案數字，則較去年同期上升逾兩成，共超過7000宗，單以網上騙案就已涉款約4.5億元，其中網上情緣騙案涉款達4.17億元。 保安局局長李家超在召開撲滅罪行委員會會議後表示，本港今年罪案數字平穩。對於詐騙案近年有上升趨勢，他強調反詐騙協調中心成功堵截多宗網上騙案，惟網上騙案如毒品、黑社會一樣，需要「永遠打擊」。

李家超（左）表示，網上騙案如毒品、黑社會一樣，需要「永遠打擊」。（張美華攝）

撲滅罪行委員會今日（17日）公布最新罪案數字顯示，詐騙案較去年同期上升1168宗，至今年10月總共達7047宗個案。李家超解釋指，詐騙罪案主要有三大類，分別為網上的社交媒體騙案、網購案和商業電郵騙案等。其中網上情緣騙案更由去年的170宗，上升2倍至今年的520宗，所涉及的損失金額高達4.17億元，佔整體網上騙案損失金額超過九成。

他指反詐騙協調中心成立至今，除了阻止逾200宗個案的受害人將款項匯出，共阻止約13億元騙款流出本港。李家超表示網騙案的成本低，回報高；只要有一宗個案成功，便能騙大筆金錢。他形容網騙案如毒品案一樣，需要「永遠打擊」。

「忘我類」毒品升7倍

而兇殺案及金舖或錶行劫案數字較去年同期上升超過1倍，分別為42宗和5宗。去年兇殺案共有18宗。李家超解釋指，由於兇殺案數字以人命計算，如年初大埔公路車禍造成19人死亡，則以19宗兇殺案計算，因此出現個案大幅上升的情況。

於搜獲毒品方面，警方在今年1至10月，共檢獲超過3.1萬粒「忘我類」毒品，較去年同期檢獲逾3800粒，大幅上升超過7倍。而警方亦在檢獲其他毒品如可卡因、冰及海洛英等，均有上升趨勢，分別較去年同期上升百分之78.4、百分之42.7及百分之12.9。相反，警方檢獲大麻數字則為246公斤，與去年相比大幅減少511公斤。

李家超回應指，檢獲毒品數字上升反映國際毒品市場供應充裕，而本港執法的情報部門工作有成效，於數字上升上反映。李家超續指，本港與國際協助亦見成果，例如曾中途堵截經本港運輸到其他地區的毒品等。