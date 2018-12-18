自資教育專責小組月底前交報告　楊潤雄：步入鞏固期　院校須升級

檢討自資專上教育專責小組月底前向教育局提交報告。明德學院將於明年9月起停止收生，教育局局長楊潤雄接受《星島日報》訪問時表示，暫時無聽過再有院校暫停收生，但承認適齡人口下降，自資院校正進入鞏固期。他續指，自資專上教育發展十多年，現時需要轉型及「升級」，例如過往側重在教學，未來或須在研究方面做多些，以找到自己獨特優勢。

教育局局長楊潤雄接受《星島日報》訪問時表示，暫時無聽過再有自資院校暫停收生，但承認適齡人口下降，自資院校正進入鞏固期。（資料圖片）

被問到會否向自資界別提供撥款，協助發展優勢科目，楊潤雄接受訪問時稱，當局不希望為界別提供恒常資助，但若果小組報告提到須幫助，政府不排除會投放資源。

另外，有聲音要求八大資助大學的自資附屬機構，須與八大「分家」，完全脫離大學本體，楊潤雄稱，在財政上已要求八大的自資院校完全獨立，但一些設施如大學圖書館則很難分割，「自資界別在副學位的聲音較大，例如五千個高年級銜接學額均在八大，但我相信他們收生是公平，會考慮所有學生。」

通科科若未達原先設計作用 應思考是否轉為選修科、簡化評級

去年底成立的學校課程檢討專責小組正就中小學課程檢討，包括通識科，預料明年初會有報告。楊指，通識科是否發揮原先設計的作用，正是核心議題，「如果不行的話，我們如何改善？抑或我們將這一科完全根本地改變，比如轉為選修及格與不及格等，每個建議對整個課程架構，達到到不同影響」。

楊潤雄認為，通識科有高度爭議，如何改變都會遇到壓力，但會交由小組的專業決定。至於現時該科的教科書無須送審，楊潤雄稱，要相信學校採用適合教材，原則上毋須選書，認為有建議提倡送審，是無助解決社會對通識科教科書的不同意見。

考評局檢討運作 未來獨立程度再考慮

至於考評局連續四年錄得虧損，政府擬撥3.6億元紓解財困，楊潤雄表示，正全面檢討現時考評局運作，包括出題目及改題目的方式能否更有效率。他又強調，考評上應由專業去決定，但運作獨立程度需要要再考慮。