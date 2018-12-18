台灣放寬港澳生畢業後居留期　可延長達1年　方便畢業生搵工

台北經濟文化辦事處今日（18日）宣布，台灣將放寬港澳畢業生延期居留權益。赴台升學的港澳生畢業後，可以透過書面述明理由申請在台居留延期，總延長居留期間最長可達1年，方便學生畢業後在當地求職。 台灣勞動部勞動力發展署數據顯示，在2017年，港生申請獲准留台工作約270人次。根據規定，外地學生在台灣工作居留滿5年，即可申請在當地定居。

台北經濟文化辦事處指，台灣的內政部近期修正發布「外國人停留居留及永久居留辦法」第22條、第22條之1及「臺灣地區無戶籍國民申請入國居留定居許可辦法」第18條，自12月5日起，到台灣留學的海外人士及台灣地區無戶籍國民，在居留效期屆滿前，可以書面敘明理由向移民署申請延期，總延長居留期間最長可達1年。

移民署表示，港澳生亦適用相關規定，港澳生畢業後，經許可者，其臺灣地區居留證或臺灣地區居留入出境證之有效期間，自原居留效期屆滿翌日起延期6個月；延期屆滿前可再申請延長1次，總延長居留期間最長為1年。

圖為國立臺灣大學。（資料圖片）

根據台灣教育部統計，目前在台港生超過8,000人，為台灣人數最多的境外生。有意留台工作的外地學生，除了要符合專門技術性質及薪資門檻外，亦可循「畢業僑外生工作評點配額制」申請，即只要在學歷、聘僱薪資、工作經驗、擔任職務、華語文能力、他國語言能力及成長經驗、配合政府政策等8項評點指標點數滿70點，由僱主提出申請獲准，即可受聘在台灣工作。工作居留滿5年，即可申請在台灣定居。

根據勞動部勞動力發展署統計，2017年約有3,300人次僑外生，獲核准留台工作。其中，港生申請獲准留台工作約270人次，循「評點配額制」約250人次，佔92%。