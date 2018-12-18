男警以假車牌佔公屋車位　並拒向警提供資料　被判社服令240小時

居於海怡半島的高級男警在電單車上套上假車牌，並佔用公屋停車場車位，被發現後又拒提供司機資料。男警早前被裁定一項沒按照書面要求提供資料罪罪成，今（18日）於東區法院被判240小時社會服務令。裁判官指被告應會因此案失去工作，白費多年努力，但這乃是咎由自取。

被告吳文傑聲稱表哥離世後記憶受損，對案件全忘。（林樂兒攝）

被告吳文傑（41歲）初犯，還柙了28日，感化官亦指他有悔意，建議判160至240小時社會服務令。

官斥知法犯法

裁判官判刑時指，被告為私利有計劃地以假車牌泊車，知法犯法，其所有抗辯理由均屬虛構。裁判官謂，若以另一交通條例檢控，最高可判囚3年，而根據此案可判被告監禁18星期。他考慮到被告的犯案動機、背景等，又已還柙了4星期，最後判240小時服務令。

聲稱表哥離世後記憶力受損

被告自辯時稱，因與妻子關係差、表哥離世等而承受巨大壓力，記憶力受損，連「有無食飯都唔記得」，對案件所發生的事更毫無印象。惟其主診醫生卻認為被告全部忘記的機會不大。他於今年1月15日，作為一架電單車司機，於鴨脷洲邨的月租停車場內干犯交通罪行，同時亦未按要求，於今年4月25日前向警方提交書面陳述。

案件編號：ESCC1422/2018