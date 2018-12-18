【明日重點新聞】區院審保母涉虐4歲女童案　西九戲曲中心首曝光

明天為2018年12月19日（周三），天文台預料乾燥的東北季候風會為本港帶來普遍晴朗的天氣；早上將會天氣清涼，市區最低氣溫約攝氏17度。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約21度，晚間有幾陣微雨。明天的重點新聞包括：

兩女保母涉虐待4歲女童至腦出血，案件明天將於灣仔區域法院審理。（資料圖片）

1.兩女保母涉虐待4歲女童至腦出血案上庭

單親母將一對4歲孖女交予兩名女保母照顧後，發現「大孖」疑遭虐待至片體麟傷，更有腦出血並持續昏迷，情況一度危胎。兩名女保母陳天佑（36歲）及馮嘉寶（41歲）被控一項有意圖而傷人罪，案件將於明天早上在區域法院審理，料兩被告將認罪。

沙中線聆訊明天將會是休庭前最後一名事實證人作供；圖為代表禮頓的資深大律師石永泰（左）。（資料圖片/張浩維攝）

2.沙中線聆訊休庭前最後一次事實證人作供

沙中線紅磡站獨立委員會聆訊明日（19日）將踏入第38日，屋宇署高級結構工程師陸沛輝將出席作供，而他亦是委員會傳召的事實證人當中，最後一名作供證人。當陸沛輝完成作供後，委員會將休庭至明年1月8日；9日恢復聆訊，屆時會由專家證人開始作供。

西九文化區戲曲中心內部情況明天（19日）將首度曝光。（資料圖片/余俊亮攝）

3.西九戲曲中心傳媒預覽 內部情況首曝光

西九文化區戲曲中心將在今月底率先開放；佔地13,800平方米的戲曲中心將會是西九文化區首座落成的項目，西九文化區管理局表演藝術行政總監茹國烈曾形容，中心匯集了兩個「香港之最」，分別是海景以及可容納1065名觀眾的大劇院，大劇院離地100呎、高30米，將會是全港最高的劇場。戲曲中心明天將會舉行傳媒預覽，內部情況首度曝光。

回收業論壇明天舉行。（資料圖片/江智騫攝）

4.年度回收商論壇明天舉行 討論香港回收業困境

廢物回收向來是香港一個重要的社會議題，2018回收商論壇將於明天舉行，會討論香港回收業困境與機遇。屆時環保署副署長郭黃穎琦、回收基金諮詢委員會主席郭振華及浸會大學生物資源與農業研究所主任黃煥忠都會出席發言。