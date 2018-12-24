4歲童髖關節發育不良　三度開刀治「甩臼」　聖誕願望：正常走路

聖誕節作為普天同慶的大日子，大眾都喜愛開派對享受節日氣氛，與親友外出欣賞聖誕燈飾，許下願望分享聖誕喜悅。但看似平常的節日活動，對於4歲女童晞佑而言，一切到得來不易；因為年紀輕輕的她，在歲半時確診患有髖關節發育不良，更因經常「甩臼」動過三次手術，成為醫院常客。對晞佑一家人來說，聖誕願望只有一個：女兒能康復，正常走路。

4歲的晞佑，於一歲半時確診患有髖關節發育不良，需要進行手術治療。（張浩維攝）

晞佑患有髖關節發育不良，她的股骨頭出現髖關節半脫位或全脫位等情況，現時需要用固定架防止「甩臼」。（張浩維攝） 步姿「似隻鴨仔」 其後確診髖關節發育不良 只有4歲的晞佑，本應與其他小朋友一樣享受無憂無慮的快樂童年；惟她年紀輕輕便需要經常進出醫院，至今更已動過三次手術，將其「甩臼」的髖關節推回原位。晞佑爸爸Hankel指，女兒於一歲半時確診患有髖關節發育不良。他憶述，當初女兒在學走路的時期經常爬行，以為晞佑純粹在學習走路的進度比同齡的小朋友慢一點而已；而且當時母嬰健康院的醫生亦未有發覺異常，便不以為意。 直至有朋友告訴他，發覺晞佑走路「好似隻鴨仔咁」，更每走幾步路便會跌倒。經過向私家醫院求診後，醫生告知晞佑確診患有髖關節發育不良，即患者的髖臼可能相對一般人較淺，以致股骨頭在髖臼裡不時滑動，部分或甚至整個股骨頭有可能脫離髖臼，導致出現髖關節半脫位或全脫位等情況。若患者的病情嚴重，更需要進行手術治療。

Hankel和太太都曾埋怨自己，認為未有更早發現病徵，是父母的責任。（張浩維攝）

真係有埋怨過，點解呢個小朋友要承受咁多呢？ 晞佑爸爸（Hankel）

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大約每千個新生嬰兒 有一個患發展性髖關節發育不良

現時本港大約每一千個新生嬰兒中，便有一個患上發展性髖關節發育不良，晞佑便是其中一名患者。作為父母，Hankel坦言會感到自責：「做爸爸媽媽嘅，更係擔心啦！我亦都真係有埋怨過，點解呢個小朋友要承受咁多呢，咁細個就要承受咁多壓力同痛楚，少不免都會覺得，父母嘅責任係呢到」。

晞佑一句「想」！回應父親Hankel想要康復的期望，便成為一家人走下去的動力。（張浩維攝） 縱然有傷心、氣餒的時候，但Hankel強調會不時提醒自己要樂觀，因為「晞佑係大家嘅Happy girl」，他形容晞佑每次手術或打針後都會哭，但哭過後，便很快收拾心情，如常地玩樂。訪問期間晞佑臉上總是掛著一副笑容，Hankel直言是女兒將正面的情緒「感染」回自己和太太，讓他們能更積極面對漫長的治療路。 「晞佑係大家嘅Happy girl」 正能量感染爸媽 只有4歲的晞佑年紀雖小，但卻「小孩不笨」，她曾於一次洗澡時，指著身上兩道長長的疤痕問爸爸「呢個咩嚟架？」。當時Hankel選擇問女兒「希望康復嗎？」，一句單純的回應「想！」，便成為一家人的動力，Hankel更想不到晞佑能如此堅強，撐得過3次手術的煎熬。晞佑的病雖然令她未能經常回幼兒園上課，但Hankel則認為，或許這個病對晞佑而言是「寶貴一課」，希望她長大後能明白所有事情非必然，更要學懂珍惜健康，感恩擁有的一切。今年聖誕能一家人同看燈飾，歡渡聖誕節，亦是一家三口的「小確幸」。

晞佑腳上仍然套著固定架，不能經常「落地行」，但她最喜愛看「閃令令」的燈飾，已經很滿足。（張浩維攝）