【聖誕節】一場聚餐睇穿小朋友有無教養　專家：大嘅唔好教壞細

聖誕、新年將至，相信不少父母將會帶同年幼子女出外聚餐。有幼兒教育專家表示，要確保子女表現大方，免於人前大出洋相，家長事前宜做足準備，亦應約法三章，防止孩子們因過於興奮忘形，宛如甩繩馬騮；她又指，時下父母最大陋習是「手機送飯」，為防子女有樣學樣，家長亦應以身作則，於餐桌上禁絕使用電子產品。 餐桌上少不免使用刀叉，不過專家認為，子女年紀尚小，家長毋須過於執著於其餐桌禮儀，待人接物及修養反而更為重要：「其實小朋友識得尊重別人、環境同食物，已經好得體。」

除了是言語治療師及幼稚園校監外，秦蓁亦是三子之母，她認為子女的餐桌禮儀，需從日常生活開始培養。(陳淑霞攝)

父母手機送飯 子女易有樣學樣

與朋友聚會時，家長最怕年幼子女突然「扭計」嚎哭或表現失禮，身兼言語治療師的新加坡卓薈國際幼稚園校監秦蓁指，要培養子女正確的餐桌修養，家長日常身教重要，食飯前洗手、打噴嚏要掩口、開飯前收拾玩具是基本守則，但父母亦要以身作則遵從，最重要是「爸爸媽媽都要收埋手機」，她認為，假日聚餐及平日食飯均是親子時間，倘若父母只顧做低頭族，「咁係你自己損失」。



她又不諱言，時下父母常貪方便，用手機、Ipad等充當「電子奶嘴」，以安撫子女情緒，但她並不鼓勵，建議家長可於等候上菜期間，與子女玩小遊戲打發時間。

以數字量化聲量概念 教孩子合適場合做合適的事

此外，孩子於大庭廣眾下高聲呼喊，會被視為「無家教」表現，亦會令家長為之尷尬，她建議，事前宜教導孩子於各場合運用適當音量，如於餐廳、商場等環境內，應使用室內音量，輕聲說話，反之於戶外環境包括遊樂場等，則可較隨心所欲。她又補充指，由於音量大小屬主觀標準，可用數字量化概念向小朋友解釋，「你依家好大聲，有10咁多，可唔可以熄細啲，較到3呢？」

秦又教路，父母可先從細節出發，預防尷尬場面發生，例如參與節日聚會時，宜注意有否與年幼子女睡覺時間相撞。她認為，小朋友扭計事出必有因，「係咪唔舒服，定時間太耐呢？」，隨後應自行衡量應否提早離場。

聚會期間父母忌擺低子女

同場難免會有小朋友聚集，倘若子女「怯場」，不敢融入又該如何？她提醒，小朋友各有不同性格，部分小朋友「慢熱」，「其實佢可能一直觀察同盤算緊」，家長切忌著急，或強迫子女投入集體遊戲，期間應從旁陪伴，「千祈唔好自己擺低仔女，走去同朋友傾偈。」

自助餐是不少聖誕聚會之選，秦認為父母可提醒子女勿浪費食物。(資料圖片)

秦建議，家長可給予簡單小任務，讓子女不會於聚會中感到納悶，又可加添他們的成功感。(陳淑霞攝)

給予子女小任務 建立成就感

自助餐亦是聖誕聚會熱門之選，食物琳琅滿目，秦認為小朋友一興奮就易出亂子：「小朋友可能會周圍行，又會放肆」，她提醒，父母事前宜給予子女心理準備，及約法三章，亦應替他們代入角色，「佢哋唔明白，係因為無經歷過」；她又指，父母宜認同小朋友喜悅，但同時解釋行為對與錯，亦應灌輸正確價值觀，「我知道你好開心，但唔應該浪費食物」。

她認為，父母亦可給予小任務，讓子女享受在自助餐環境內獨立行走的成就感，「佢哋唔在乎食物係咪好食」，至於用餐時應否餵食，她則認為應按年齡及需要而定，假如擔心「輪盡」，父母亦可替子女自備餐具。

她強調，小朋友年紀尚幼，毋須過於拘泥於正式的餐桌禮儀，「餐具係咪用得岩，反而唔太重要」，她認為孩子們只需有禮貌、懂得尊重他人、環境及食物，已可表現得體。