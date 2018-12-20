又加價！港鐵今日（20日）宣布，五款「全月通加強版」、「港鐵都會票」，以及「屯門－南昌全日通」，將於明年1月起加價，其中部分月票更加價15元、都會票加10元，三者加幅介乎2.1%至3.7%。另外，「程程3%車費扣減」優惠將至元旦結束，換言之，港鐵將正式全面採用今年5月宣布加價3.14%時的新收費，市民明年乘搭港鐵時需繳付更多車資。

港鐵宣布五款「全月通加強版」、「港鐵都會票」，以及「屯門－南昌全日通」將於明年加價。（資料圖片）

港鐵今年5月尾宣布加價3.14%，不過因為推出為期半年的「程程3%車費扣減」優惠，大部分路線的車費未有即時大變動。當時港鐵表示，月票及都會票今年內不加價。

不過臨近2018年完結，港鐵今日公布，由2019年1月起，五款「全月通加強版」、「港鐵都會票」及「屯門－南昌全日通」會加價。其中「東涌–香港全月通加強版」、「屯門–南昌全月通加強版」、「屯門–紅磡全月通加強版」等，均加價15元，加幅介乎2.4至3%。至於「上水/烏溪沙–尖東全月通加強版」及「東涌–南昌全月通加強版」則加10元，升幅分別為2.1%及2.5%。

五款「全月通加強版」的票價（港鐵新聞稿截圖）

港鐵都會票方面，將由現時的425元，加價至435元，升幅約為2.4%。至於「屯門－南昌全日通」，售價由27元，加至28元，增加1元或3.7%，為上述票價之眾。兩者的價格上調，都由明年1月2日開始。

此外，港鐵的「程程3%車費扣減」優惠，同樣於2019年1月1日結束，換言之，5月尾時宣布的新售價，將於2019年正式全面適用。