降血壓藥Irbesartan HCT Actavis原料含致癌雜質　須從市面回收

衛生署今日（20日）同意一製品註冊證明書持有人阿特維斯（香港）有限公司，作為預防措施從市面回收一款有降血壓的處方藥物的一個批次，因為發現該批次產品中一種原料含有致癌雜質N-亞硝基二乙胺（NDEA）。據該公司資料，該批次藥物曾供應予本地私家醫生、藥房及一所私家醫院。

原料含雜質NDEA 可能令人類患癌

發現原料含有致癌雜質的降血壓藥為Irbesartan HCT Actavis 150/12.5毫克藥片（香港註冊編號：HK-63378），而回收的批次編號為058818。

衛生署指，該藥的註冊證明書持有人阿特維斯今日通知署方，指其在分析測試中，發現一些批次的依貝莎坦原料含有雜質N-亞硝基二乙胺（NDEA），而NDEA是一種可能令人類患癌的物質。一些含有依貝莎坦並使用該些原料的產品因而受到影響。在受影響的產品中，上述批次的藥片曾進口並在本港供應。作為預防措施，阿特維斯自願從市面回收上述批次產品。

上述產品含有依貝莎坦及氫氯噻嗪，是用作降低血壓的處方藥物。根據阿特維斯的資料，受影批次產品曾供應予本地私家醫生、藥房及一所私家醫院。

該款藥品的一種原料發現有雜質。（衛生署）

曾供應本地私家醫生、藥房及一所私家醫院

衞生署發言人表示，至今未有接獲任何涉及上述產品的不良反應報告。衞生署正繼續調查，並會密切監察有關回收。

衛生署續指，正在服用上述產品的病人不應自行停止服用藥物，並應向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。

阿特維斯已設立熱線，市民可撥打3188 4288進行查詢。