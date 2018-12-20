逾九成人視香港為「福地」缺防災意識　一成六人無懼打風照外出

颱風「山竹」今年九月吹襲香港，大量樹木倒塌，市面滿目瘡痍，但調查發現掛8號或以上風球期間，近一成六人離家外出，當中逾七成半為非緊急事故，當中男性比女性多，亦以15-24歲的年青人較多。調查顯示，逾三成受訪家庭有人在山竹襲港期間受傷或受其他影響（包括財務損失），但只有五成二人打算為下颱風襲港做好準備。 中大CCOUC災害與人道救援研究所所長陳英凝指出，香港人普遍視香港為「福地」，防災意識低，面對日益增加的自然災害，政府建立單一局部或跨部門合作，恆常化防災工作已十分逼切。

中大CCOUC災害與人道救援研究所調查發現，約92%受訪者認為香港不是一個容易發生災害的地方，防災意識低。（朱雅霜攝）

調查結果：92%受訪者認為香港不易發生災害

中大CCOUC災害與人道救援研究所發表「香港的氣候變化與健康：天災與疫症的應對」研究，今年進行了三個大型全港電話調查，包括「2018 氣候變化與健康調查」、「2018 颱風山竹調查」及「2018 登革熱與蚊患調查」。

調查發現，約92%受訪者認為香港不是一個容易發生災害的地方，只有55%受訪者在家𥚃常備急救箱或急救包，即使過往發生數次嚴重火災，在家𥚃常備滅火設備只有約12%。但陳英凝指出，事實上香港災難次數不算少，港人防災意識低，無長者、男性主導的家庭及獨居老人備災措施較少。

中大CCOUC災害與人道救援研究所所長陳英凝建議，政府建立單一局部或跨部門合作，恆常化防災工作。（朱雅霜攝）

山竹襲港期間 約16%人外出 其中76%為非緊急事故

山竹襲港而懸掛8號或以上風球期間，有約16%人離家外出，當中約76%為非緊急事故，非因上班、受傷或急病等緊急事故，當中男性佔六成，以15-24歲年青人較多。

打風期間，約33%受訪家庭有人受傷或受其他影響，當中近70%表示因為道路障礙或交通問題以致未能返工返學，逾一成表示家中能人源曾中斷（如水，電）或及家居破損。但災後仍有48%人沒有打算為下次颱風襲港做準備。

調查顯示，近三成市民認為政府對今次風災所做的準備不足，博士後研究員林靖宇估計因市民認為政府對災後交通問題準備不周。

今年夏天登革熱在本港肆虐，政府曾多次進行大規模滅蚊行動。（資料圖片/張浩維攝）

對登革熱認知高、警覺低

此外，今年8月發爆登革熱，獅子山公園一度封山。調查顯示，港人對登革熱火認知頗高，但警覺性很低，七成人覺得自己在港受感染風險低，在外地則為五成。港人外遊時未有採取足夠防蚊措施，只有二成半會使用蚊怕水，事實上在外感染者可能將病源帶返，防止登革熱在香港風土化是重要工作。

雖然有一半人為防止感染而完存避免前往確診個案地方（例如黃大仙、獅子山），但政府公布本地登革熱個案前後，市民採取防蚊或滅蚊措施並無大分別。

陳英凝指出，受氣候變化影響，強颱風的蚊患威脅更大，認為政府成立單一部門，或將跨部門小組恆常化，加強市民防災意識及實際行動，例如災後避災宣傳，在學校防災防育恆常化，教育資訊要到題及更新。