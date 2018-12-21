【非洲豬瘟】城大教授：疫情若爆發　將對本港造成持續嚴重威脅

非洲豬瘟疫情持續蔓延，福建廣東兩地均有發現豬隻染病死亡案例。動物醫學及生命科學院副院長指出，認為香港若爆發疫情後果將持續且嚴重。他提出四項措施，包括全面禁止廚餘飼豬、阻止非法入口等。

非洲豬瘟可在豬隻之間快速互相傳染。（資料圖片）

城市大學賽馬會動物醫學及生命科學院副院長兼健康一體化講座教授Dirk Pfeiffer認為，臨近新年，活豬移動更加頻繁，疫情可能更快傳播蔓延，甚至繼續擴散；而疫情一旦爆發將一發不可收拾，會大幅影響本港豬肉供應，對豬農及野生動物造成極大威脅。

Pfeiffer教授表示，儘管疾病不會傳染人類，但會在豬隻之間急速傳播，且無預防疫苗、不可治愈。感染源包括食物廚餘殘渣、受污染車輛及工具、有傳染性的軟蜱及豬隻間互相傳染。他認為廚餘養豬是豬瘟傳播的主因。

他續指，內地養豬場眾多，而香港不同，一旦疫情爆發後果會更嚴重。非洲豬瘟若爆發會對香港的食物供應、本地豬農及野生動物造成嚴重打擊，本地豬農、屠宰場及商販和運輸業都應該加緊合作，商討合作，制定更全面的疫病預防方案。他亦呼籲政府應該對疫情發生的屠場或養豬場予以補償，以防有豬農為減少損失而知情不報。

香港每日從內地進口約4,000隻活豬，本地豬場也供應數百隻。對此，城市大學賽馬會動物醫學及生命科學院副院長兼健康一體化講座教授Dirk Pfeiffer提出四項建議，包括：發現感染個案需立刻通報；確保供港豬來源無感染，加強食物安全防護措施，包括定期病毒檢驗；全面禁止香港豬場以廚餘餵養豬隻；香港需要採取措施，阻止非正常途徑入口豬肉及豬肉製品。

他強調目前最重要是控制疫情，不讓其在港爆發，至於是否大規模撲殺或者效仿台灣和日本全面禁止豬肉及豬肉製品入境，他認為這是一個「政治決定」，需要衡量成本與風險，但他個人則認為應盡量減少不必要的死亡。