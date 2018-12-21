地產公司董事涉兩度食差價　誘客兩交易多付1.5千萬　案轉區院審

地產代理公司董事涉兩度食差價，誘使一對夫婦在兩宗物業交易中，多付約1500萬元。董事遭廉署控以兩項欺詐罪，今（21日）於屯門法院提堂。被告毋須答辯，案件轉介至區域法院，下月10日再訊。

被告蟻樂祺被控兩項欺詐罪。（林樂兒攝）

被告蟻樂祺，31歲，持牌地產代理，任多間地產代理公司董事，另透過一間公司持有愉欣投資有限公司（愉欣）的股份。

購天水圍舖位疑要客戶多付950萬

他被指於2014年10月12日至11月21期間，向兩人訛稱天水圍嘉湖山莊樂湖居發展項目一舖位的賣方以3200萬出售物業，並隱暪他與愉欣投資公司訂立臨時買賣協議，意圖詐騙及誘使兩人以2856萬向愉欣購下物業。惟賣方是以1900萬出售物業，即愉欣疑誘使買家多付逾950萬元。

洽青山道工廠大廈疑要客戶多付540萬

另一控罪指，被告於同年12月19日至23日期間，沒有向同一對夫婦買家披露九龍青山道工廠大廈一個包括兩單位的物業實際賣價約為2,600萬元，意圖詐騙而誘使買家以3142.8萬元向地產代理公司購買該物業，即買家疑多付逾540萬元。

被告續獲准以一萬元保釋，另須居於報稱地址、定期到警署報到，並不得直接或間接地接觸控方證人。辯方遂指被告與事主有民事訴訟。

案件編號：TMCC3139/2018