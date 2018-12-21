NowTV及奇妙電視播珍珠米廣告含不符事實聲稱　通訊局發勸諭

通訊局今（21日）舉行第81次會議，處理了兩宗廣播投訴，而其中一宗投訴涉及奇妙電視及now寬頻電視。 案情指，兩個持牌廣播機構的電視頻道中一個播出的廣告的聲稱欠缺憑據，而兩個機構都未有核實有關的廣告聲稱，違反《電視廣告守則》；通訊局決定向兩個機構發出勸諭。

廣告聲稱產品無農藥殘餘，惟未有實證支持說法。（廣告截圖）

案情指，兩個電視頻道奇妙電視中文台、now新聞台，分別在去年8月6日及8月17日的晚上播放「超力－熊井美國珍珠米」電視廣告。該廣告長15秒，宣傳一品牌的食米；廣告中指產品無農藥殘餘及重金屬，但沒有顯示支持上述聲稱的研究調查或試驗的原始資料和進行日期。

通訊局稱，其後接獲兩宗關於上述廣告的公眾投訴，投訴主要指廣告內有關農藥殘餘和重金屬的聲稱可能欠缺憑據。通訊局審議案件後提到，《電視廣告守則》列明：「廣告不得含有包括以任何公然或隱含的方式作出與事實不符的聲稱；或對有關產品或服務作出誤導的聲稱。」認為廣告內未有清楚說明相關評估或研究的原始資料和進行日期，而奇妙電視和now寬頻電視未有核實有關的廣告聲稱，違反了《電視廣告守則》。

因此通訊局決定，向奇妙電視和now寬頻電視發出勸諭，促請它們嚴格遵守相關條文。