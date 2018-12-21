見酒吧女東主苦惱查牌　保安員認出於友情通風報訊　二人認罪候判

夜更保安見在工廈開無牌酒吧的女東主，常因擔心查牌而煩惱，聲稱出於「友情」，見有警員巡查便致電女東主通風報信，並換取膳食款待，卻惹來警方起疑。保安與女東主最後被控以串謀妨礙司法公正罪，兩人今（21日）在屯門法院認罪。裁判官指案發時間長達兩年半，認為非單一事件，考慮判以即時監禁，現把案押後至下月15日以索取背景報告，兩被告須還柙。

男被告李立勤，及女被告趙琴娃在屯門法院承認串謀妨礙司法公正罪。（資料圖片）

男被告李立勤，35歲，夜更保安；女被告趙琴娃，48歲，報稱教師，趙為涉案酒吧的經營者。控罪指兩人於2015年1月1日至2017年10月7日期間串謀妨礙司法公正。

女被告經營「女神娃娃」

案情指，女被告自2014年中於屯門石排頭路德雅工業中心內經營「女神娃娃」，這是一間酒吧兼卡位OK場所，但未有持酒吧牌、酒牌及卡拉OK牌。警方去年放蛇，見女被告收到電話後倒酒熄音樂。原本到場查牌的警員在門外通知上司期間，男被告亦有幫手倒酒。

警員懷疑有人「通水」，遂檢取二人手機，並發現男被告在閉路電視看到警方來巡查會通知女被告，女被告會以食物、飲品回報，另每次亦會給予男被告200元。

膳食款待只是即食麵

辯方求情指，男被告態度合作，所謂獲女被告贈予的膳食只是即食麵，並非女被告對他「放水」的回報。他形容男被告單純幼稚，見對方為此煩惱，便因所謂的友情而鬆懈。他又呈上被告上司的求情信，並謂男被告或因而失去保安牌，但公司仍願再安排他任其他職位。

女被告前夫是警察

女被告的代表律師則透露她於10年前以單程證來港，3年前與任警察的丈夫離異後收入不穩，當時日間教唱歌，晚上營運酒吧，酒吧月入約有8000元。辯方求情說她飽受應得的教訓，已結束其酒吧，器材亦被充工。

案件編號：TMCC2821/2018