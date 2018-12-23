張建宗指要維持本港「美食天堂」美譽　餐飲業須不斷自我增值

政務司司長張建宗指，2018年的上半年食肆總收益為593億元，按年上升8.4%；而現時有大約24.6萬人從事餐飲業膳食服務業，佔本地就業人口約7%，要維持「美食天堂」的美譽，餐飲業界必須不斷自我增值，提升行業的人力素質和培育更多業界專才。

(政務司司長網誌圖片)

張建宗在網誌表示，飲食業是支撐香港旅遊業的重要支柱之一，具有重要的經濟及社會功能，亦是促進香港成為宜居城市的元素之一；以現時本港人口約有745萬計算，即每415人就有一間食肆，可見密度及滲透率甚高。而根據統計，2018年的上半年食肆總收益為593億元，按年上升8.4%。

他指，現時大約有24.6萬人從事餐飲業膳食服務業，佔本地就業人口約7%，要維持「美食天堂」的美譽，餐飲業界必須不斷自我增值，提升行業的人力素質和培育更多業界專才。

另外，他指，健康飲食是全球飲食的大趨勢；政府於今年5月發表了非傳染病防控策略及行動計劃，界定了在2025年或之前須實現的目標，以遏止高血壓、心臟病、中風、糖尿病和肥胖等問題。

他希望，餐飲業界全力支持和配合行動計劃，在推廣美食的同時，為公眾提供更少鹽、少糖、少油、少反式脂肪的健康食物，為全港市民的健康「把關」。