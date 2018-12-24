【美男計】26歲被告罪成毋須坐監 　有苦主批輕判：無阻嚇作用

26歲男子黃琪昌施「美男計」，以不同交友程式認識共6位女事主，在數月內誘使6人為美容中心購買逾20萬的預繳療程，並獲分得3成佣金。他被控6項向消費者作出誤導性遺漏的營業行為罪，他認罪及將全數逾23.8萬元賠償金額交到法庭，法官今日（24日）判他160小時社會服務令。 協助多名苦主的民主黨消費者權益政策副發言人袁海文指，黃琪昌被判160小時社會服務令而非監禁欠缺阻嚇力，他並透露，有遇到同類型騙案的苦主對判刑過輕感到十分不滿，有人更強烈控訴：「輕判即係助長啲賤種逍遙法外﹗」

民主黨去年召開記者會，指半年內收到41宗有關美容求助個案，於記者會上多位苦主透露如何被騙。（資料圖片／吳鍾坤攝）

苦主：有冇搞錯？輕判即係助長！

袁海文表示，案件中的6位事主其中一人向他表達，對於判刑，她會尊重法庭的決定，「始終對方賠償了，而他又不是最大得益者。」不過，就期望案件能對有關美容公司及非法推銷集團有所阻嚇，並希望公眾對類似事件能保持警惕，切勿胡亂相信他人。

袁海文相信，被黃琪昌所騙的，除了庭上提及的6位，可能仍有10多位苦主，只是因證據不足等原因而無法繼續追討，他引述其他被黃琪昌所騙或被其他「中介男」所騙的苦主，指她們大多認為判刑過輕，「起唔到阻嚇作用」，更有人狠批「有冇搞錯？輕判即係助長啲『賤種』逍遙法外﹗」亦有人認為雖然判刑太輕，惟尊重法官決定，認為最重要的是賠償。