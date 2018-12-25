【聖誕節】需要看醫生有何選擇﹖一文看清應診醫院診所（附名單）

今天(25日)是聖誕節，今明兩天均為公眾假期，人人狂歡盡興，不過，若突然感到身體不適，可能會手足無措，除了到急症室，不知到哪兒求醫。《香港01》搜尋了在今明兩天仍然營業的公私營診所及醫院名單，市民可留意以下資訊。

醫院管理局指，在聖誕假期期間，除了到急症室求醫，也可到醫管局轄下12間普通科門診診所看醫生。 (資料圖片)

醫院管理局指，在聖誕假期期間，轄下12間普通科門診診所將會如常服務市民，求診人士可如平日般透過電話預約診症時間。醫管局發言人表示，市民可致電醫管局資訊熱線2882 4866查詢有關假日普通科門診服務，亦可瀏覽衞生署基層醫療指南或下載「基層醫療指南」手機應用程式，選擇適合自己的家庭醫生及查閱其應診資料。



而卓健醫療中心旗下就有11間診所在今明兩天營業，時間各異，市民前往診所前，可先致電該中心了解診症安排。而港九新界共有10間私家醫院提供24小時門診服務。

港島區：

港島區在聖誕期間共宥9間診所及醫院提供服務。 （香港01製圖)

九龍區：

九龍區在聖誕期間共宥8間診所及醫院提供服務。 （香港01製圖)

新界區：