70單親家庭中港分隔　 聖誕生日女士哭訴：盼特首開恩讓母女團聚

今天（25日）是聖誕節，有人歡度佳節，但亦有人攜同年幼子女一同遊行請願。有70多個單親家庭，因長期分隔中港兩地，無法團聚，每年最少5次向港府請願，至今已達9年。 因丈夫失蹤而無法申請單程證來港的阿娣是其中一人，她緊皺眉頭指，因無法在港工作，只能靠親友接濟，但生活仍然艱難，需要吃別人遺棄的麵包、街市的剩菜充飢，說到苦況時，她激動得抽泣起來，更透露原來今天是她的生日，「其實今日是我生日，其他人都可開心慶祝生日，但我就要來這裡！」 阿娣指，她盼特首林鄭月娥可以運用酌情權，批出香港居民身份證予她，「可照顧女兒，我會自力更生，不需再靠別人。」

阿娣（右）指她多年來只能靠申請探親證來港照顧女兒（左），她盼特首林鄭月娥可以運用酌情權，批出香港居民身份證。（洪嘉徽攝）

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來自湖南的阿娣指，10年前她與一名港人生下女兒李慧怡，女兒擁有香港永久居民身份證，而她就一直申請單程證來港。不過，該名港人在6年前遺棄她們並失蹤，令她至今無法申請單程證。

阿娣訴說苦況，指她多年來只能靠申請探親證來港照顧女兒，但每3個月就需續期一次，每次回鄉時都需找朋友幫忙照顧女兒，「每次都是不同姨姨，有時一日3個不同姨姨！」她女兒慧怡亦指，母親不在香港時，會令她感到「好亂」，「媽媽在時可以提點我，媽媽不在時，我就會常常漏帶功課、書本。又會感到孤單、冷清。」阿娣直言，女兒因無安全感，而時常丟三落四，而且不時就需請假，令她被學校責備。

有70多個單親家庭，因長期分隔中港兩地，無法團聚，每年最少5次向港府請願，至今已達9年。（洪嘉徽攝）

要吃別人遺棄的麵包、街市剩菜

阿娣並指，母女現時靠幾個哥哥資助生活費，但生活依然拮据，「要吃別人遺棄的麵包、街市剩菜，又會申請食物援助。」她們現時住在旺角一個5、60平方呎左右的劏房，月租約4000多元，直言生活困苦迫人。

申請10年也不獲批單程證，阿娣說到窘境時，不禁落淚啜泣，「其實今日是我生日，其他人都可開心慶祝生日，但我就要來這裡！大人怎樣錯也好，她是香港的細路，政府應照顧她。」她的生日及聖誕願望，是希望林鄭月娥可以運用酌情權，批出香港居民身份證予她，家庭團聚，照顧女兒，她指來港後會努力工作、自力更生，不需再靠別人。