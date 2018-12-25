70單親家庭中港分隔　 聖誕生日媽媽哭訴：盼特首開恩讓母女團聚

今天（25日）是聖誕節，有人歡度佳節，但亦有人攜同年幼子女一同遊行請願。有70多個單親家庭，因長期分隔中港兩地，無法團聚，每年最少5次向港府請願，至今已達9年。 因丈夫失蹤而無法申請單程證來港的阿娣是其中一人，她緊皺眉頭指，因無法在港工作，只能靠親友接濟，但生活仍然艱難，需要吃別人遺棄的麵包、街市的剩菜充飢，說到苦況時，她激動得抽泣起來，更透露原來今天是她的生日，「其實今日是我生日，其他人都可開心慶祝生日，但我就要來這裡！」 阿娣指，她盼特首林鄭月娥可以運用酌情權，批出香港居民身份證予她，「可照顧女兒，我會自力更生，不需再靠別人。」

阿娣（右）哭訴，指她多年來只能靠申請探親證來港照顧女兒（左），她盼特首林鄭月娥可以運用酌情權，批出香港居民身份證。（洪嘉徽攝）

+ 7 + 6 + 5

來自湖南的阿娣指，10年前她與一名港人生下女兒李慧怡，女兒擁有香港永久居民身份證，而她就一直申請單程證來港。不過，該名港人在6年前遺棄她們並失蹤，令她至今無法申請單程證。

阿娣訴說苦況，指她多年來只能靠申請探親證來港照顧女兒，但每3個月就需續期一次，每次回鄉時都需找朋友幫忙照顧女兒，「每次都是不同姨姨，有時一日3個不同姨姨！」她女兒慧怡亦指，母親不在香港時，會令她感到「好亂」，「媽媽在時可以提點我，媽媽不在時，我就會常常漏帶功課、書本。又會感到孤單、冷清。」阿娣直言，女兒因無安全感，而時常丟三落四，而且不時就需請假，令她被學校責備。

有70多個單親家庭，因長期分隔中港兩地，無法團聚，每年最少5次向港府請願，至今已達9年。（洪嘉徽攝）

要吃別人遺棄的麵包、街市剩菜

阿娣並指，母女現時靠幾個哥哥資助生活費，但生活依然拮据，「要吃別人遺棄的麵包、街市剩菜，又會申請食物援助。」她們現時住在旺角一個5、60平方呎左右的劏房，月租約4000多元，直言生活困苦迫人。

申請10年也不獲批單程證，阿娣說到窘境時，不禁落淚啜泣，「其實今日是我生日，其他人都可開心慶祝生日，但我就要來這裡！大人怎樣錯也好，她是香港的細路，政府應照顧她。」她的生日及聖誕願望，是希望林鄭月娥可以運用酌情權，批出香港居民身份證予她，家庭團聚，照顧女兒，她指來港後會努力工作、自力更生，不需再靠別人。

夫離世或被遺棄 致未能申請單程證

協助她們的香港社區組織協會幹事施麗珊指，像阿娣這樣的中港分隔單親家庭共有70多個，母親連同子女有近200人。這些女士都因在港的丈夫離世或遭夫遺棄，而無法獲得單程證，以致長期與有香港身份證的年幼子女分離，平均等候團聚時間為9年，當中有人更等候了18年仍未能與子女團聚，「等到小朋友都讀大專了！」

施麗珊表示，早前曾公布一項研究，指發現因中港分隔的兒童的抑鬱指數，比一般小朋友高5倍，而母親的抑鬱指數就更比一般母親高7倍，「已經有小朋友要看精神科！」她認為，小朋友心理如被損害，很難補償，建議港府協助，令家庭得以團聚，小朋友健康成長。

多名婦女及兒童上演短劇，盼可如劇中扮演林鄭月娥的女子，向未有單程證的母親送上香港身份證。（洪嘉徽攝）

遊行至禮賓府 高呼「家庭慘分隔，聖誕無快樂」

她與約20個家庭，一行近50人今天從終審法院遊行至禮賓府，沿途高叫口號，包括「我不要做孤兒，我要媽媽」、「家庭慘分隔，聖誕無快樂」、「我的聖誕心願，媽媽有身分證」等。他們抵達禮賓府門外後，唱出改編歌詞的聖誕歌，訴說聖誕也要遊行，希望林鄭開恩幫忙。

多名婦女及兒童又上演短劇，劇中扮演林鄭月娥的女子邀請聖誕老人，向一眾小朋友派發聖誕禮物，但小朋友卻說「我們唔要玩具、禮物，只想要媽媽。爸爸不要我們，我們像孤兒一樣！」聖誕老人就表示，這件事他也不能幫忙，需要林鄭出手，而「林鄭月娥」就向小朋友的母親派發身份證。多位小朋友直言，今年的聖誕願望是希望媽媽可以盡快獲批單程證來港陪伴他們，一家團聚。他們最後向警方代表遞交請願信後離去。