【聖誕節】伊院急症室輪候時間改善　99歲婆婆等逾5小時未上病房

踏入冬季流感高峰期，加上聖誕假期，急症室服務需求大增。據醫院管理局數據顯示，伊利沙伯醫院非緊急病人輪候時間超過8小時，而到下午4時左右，情況有所改善，等候診症時間降至逾2小時。 有病人表示今日(25日)輪候看診時間比平常短，亦有99歲女病人等後逾5小時仍未上病房。

伊利沙伯醫院急症室非緊急病人輪候時間一度逾8小時。(梁鵬威攝)

記者今日(25日)下午到伊利沙伯醫院大堂視察，大堂座位約有6成滿，而登記處屏幕顯示，醫院會優先處理危殆，危急及緊急病人，下午4點15分其他病人的輪候時間逾2小時。而在急症室大堂近護士站旁，則放了逾10張病床，部分病人被分類為次緊急。而急症室大堂有告示指現時正值冬季服務高峰期，醫院病房及診所非常繁忙。

有病人指急症室等候時間較平時短。(梁鵬威攝)

臨時病房「床貼床」 未知何時可上病房

今年99歲陳婆婆今日上午約10時因心臟不適，由老人院召救護車到伊利沙伯醫院求醫，等候逾5小時仍未能上病房。其子張先生指，媽媽初時覺得心痛，到院後約半小時後便接受檢查，惟一直躺在臨時病房，未能轉送病房。他指臨時病房「床貼床」，環境較差；今年中母親亦曾因不適送院，等候轉送病房逾8小時。

今年58歲的麥先生下午2時因頭暈而到急症室求診。他指到院後約15分鐘便可見醫生且接受檢查，現時正等候轉送病房。麥先生表示，他曾經中風並到伊利沙伯醫院檢查，故今次亦選擇到該院檢查，而今次的等候時間合理。

伊利沙伯醫院告示稱冬季服務高峰期，醫院病房及診所非常繁忙。(梁鵬威攝)

市民指等候看診時間較以往短

蔡小姐今日早上10時左右因身體不適到伊利沙伯醫院求醫，輪候不夠一小時便見醫生及做身體檢查。她稱今早亦有擔心輪候時間長，但沒想到到院時很快便可見醫生。另家長陳女士帶小朋友約3時半到院求醫，她指今日輪候時間比平時短，約5時已看完醫生。

將軍澳醫院等候時間逾7小時

而根據醫院管理局截止5點15分數據顯示，14間公立醫院急症室的等候時間逾1至3小時，而基督教聯合醫院、北區醫院及威爾斯親王醫院急症室的輪候時間逾6小時；將軍澳醫院急症室等候時間則逾7小時。