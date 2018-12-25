【工展會2018】毋須優惠利誘　環保情侶自備餐具入場「掃街」

作為政府計劃落實「大型活動減廢指南」的八個大型活動之一，工展會在今年也採取行動，呼籲參展商家以優惠方式，推動環保。工展會已經開幕十日，部分檔主表示鮮有顧客自備餐具，環保優惠的方式成效不佳。 現場記者見到，有情侶用一隻兜走全場；亦有出售環保商品的參展商自備餐具，指可獲加送食品。

今年共有18間公司響應大會呼籲，以優惠吸引入場人士自備餐具。（歐嘉樂攝）

今年共有18間公司響應大會號召，只要顧客自帶餐具便可享減價1至10元優惠，如凡自備餐具光顧蛋撻王，全場小食均減價1元。不過，也有如鴻星集團推出「加送」優惠，自備餐具買芋頭糕或蘿蔔糕，每份（4件）可獲加送一件；最大自備餐具優惠則在嘉嘉餐廳的小食檔，買南非鮑魚（原價98元）可獲立減10元。

入場市民多數未有留意大會呼籲自備餐具，而需要使用食檔的即棄餐具。（歐嘉樂攝）

鄰近工展會舞台設有五色垃圾桶，標明垃圾分類，工作人員表示大會是實行垃圾分類的，這裡垃圾桶是供公眾主動自願按類丟棄。

蛋撻王的負責人李先生表示，只要客人自備餐具，食物均會減價1元。（歐嘉樂攝） 蛋撻王：只有零星顧客自帶餐具 蛋撻王的負責人李先生表示，其檔位非常支持環保，只要客人自備餐具，全場食物都減價1元，但是至今效果不佳，只有零星顧客自帶餐具，「少有人會自帶餐具行街。」

入場人士大多使用商家提供的即棄餐具，包括膠兜及紙碟，小食檔處的垃圾桶中也堆滿了此類餐具，沒有分類。不過亦有情侶拿著同一個膠兜走遍全場，當記者問他們是否看到有優惠才這樣做，杜小姐和其男友表示不知有這類環保優惠，但只是想少用些餐具支持環保。

杜小姐和男友用同一個膠兜走遍全場「掃街」。（袁澍攝）

本地環保用品商家進駐，出售金屬飲筒及環保餐具等。（歐嘉樂攝）

檔主Kimi自備餐具。（歐嘉樂攝） 有本地環保用品商家入駐，出售金屬飲筒及環保餐具等。檔面掛上貼有寫上「膠少陣當幫忙」紙皮的檔位負責人Kimi表示，午間去小食檔用餐都是自備餐具，不想浪費，但不知道有相關優惠，指「有畀多我件蘿蔔糕！」

Kimi表示，是得到大會邀請而入場，也是為了響應環保的訴求，將在25日起一直參展到12月31日，並且挑出一些貨品做特價來吸引顧客，「(今天)都係問得人多，我哋都希望多宣傳呢個環保概念畀公眾！」