【非洲豬瘟】江西湖南兩供港豬場解除封鎖　料將重新供應活豬

據中國海關總署今日（26日）公布，兩間分別位於江西省及湖南省的供港豬場所在疫區已解除封鎖，料將重新供應豬隻到港。 截至今日，仍有18間供港豬場暫停活豬供應，其中17間位於廣東省，1間位於湖北省。

非洲豬瘟疫情已殺入廣東省。（資料圖片）

中國海關總署今日公布，兩間分別位於江西省及湖南省的供港豬場所在及鄰近疫區已於12月23日解除封鎖，意味該兩個豬場料將重新供應活豬到港。兩間豬場分別是位於江西省的萬年鑫星農牧股份有限公司齊埠豬場，以及湖南省的湘村高科農業股份有限公司。

內地至今已有共23個省份爆發非洲豬瘟疫情，最新於昨日（25日）公布的疫點，位於廣東省惠州市博羅縣龍溪街道湖頭村，該圈養點存欄生豬90頭，其中發病11頭，死亡11頭。惠州市農業局指，已完成對涉事圈養點90頭生豬、3公裡範圍內1358頭生豬，共1448頭生豬的撲殺和無害化處理工作，並進行全面的消毒滅原。

天津豬血球蛋白粉驗出有病毒 業界：近年已無進口

另外，據國家總署公布，上周五（21日）有兩批從天津出口的豬血球蛋白粉，驗出有非洲豬瘟病毒。香港農業聯合會主席陳建業透露，豬血球蛋白粉除了提供蛋白質外，亦有「微量免疫作用」，約4至5年前仍有從美國進口本港，惟近年本港有大量水貨奶粉積存，而奶粉與豬血球蛋白粉功用相若，但價錢每罐僅十多至二十元，較每噸售價逾16,000元的豬血球蛋白粉便宜很多，因此豬農已轉用奶粉，現時亦無再進口豬血球蛋白粉。