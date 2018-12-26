【酒店殉情】59歲女事主被控謀殺　案件押後至明年3月20日提訊

一對年約六旬的婚外情男女於本月20日在灣仔利景酒店被發現昏迷房內，男死女獲救。案件原列作自殺案處理，惟經警方深入調查後，案件改列作謀殺案，獲救的59歲女事主於本月24日被捕。 案件今日（26日）在東區法院提堂，被告4名女性親友到法庭旁聽，裁判官將此案押後至明年3月20日提訊，以待警方繼續調查，期間被告需繼續還押。

59歲女事主被控謀殺，繼續還押。（林若勤攝）

59歲被告張燕琼，於本月20日涉嫌謀殺被捕，被控一項謀殺罪。根據案情，涉案男女在酒店殉情尋死，62歲男事主朱偉坤死亡，而被告張燕琼則留下遺書，送院後獲救。據了解，警方經連日調查後，相信男死者在事發時未必真正想自殺，及後於平安夜（24日）落案控告張燕琼謀殺。被告今出庭時表現冷靜，神情輕鬆，案件押後至明年3月20日提訊，她隨即回身離開法庭。

案情指，上周四（20日）早上，灣仔利景酒店職員報案指一對男女在房間內昏迷。據了解，涉事男女均各有家室，但展開了一段「黃昏戀」的婚外情。當時有指他們疑因出軌壓力相約服藥自殺。62歲男事主朱偉坤現場證實死亡，59歲女事主張燕琼則以半清醒狀態，送往律敦治醫院搶救，其後轉往東區尤德夫人那打素醫院接受治療。

警方事後於現場檢獲烈酒、安眠藥空盒和一杯啡色不明液體，經進一步調查後，相信男死者朱偉坤曾飲用懷疑混含藥物的飲品，而張燕琼亦曾服藥企圖自殺。惟經過警方連日調查後，案件有突破性進展。警方於本月24日將案件改列作謀殺案，張燕琼涉嫌謀殺被捕，被控一項謀殺罪。

案件編號：ESCC 3132/2018