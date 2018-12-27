2017年人均棄置1.45公斤垃圾　創24年新高　政府中期減廢目標失守

環境局局長黃錦星曾於2013年誓言要將港人的每日人均垃圾棄置量，於2017年減至1公斤或以下，較2011年減兩成。環保署今日（27日）發布的《都市固體廢物監察報告2017》顯示，去年人均每日廢物棄置量為1.45公斤，創24年新高，政府減廢目標失敗。

本港2017年人均每日廢物棄置量為1.45公斤，創24年新高。（資料圖片／林若勤攝）

工商業廢物​按年增一成 環保署指因經濟顯著​增長

2017年都市固體廢物的棄置量為平均每日10,733公噸，較2016年增加3.7%。當中六成是家居廢物，平均每日棄置6,404公噸，較前年增加0.2%。撇除人口增長因素，都市固體廢物人均棄置量為每日1.45公斤，高於2016年的1.41公斤，亦是24年來新高。

環保署解釋，家居廢物人均棄置量為每日0.87公斤，與2016年的數量相若。近年的家居廢物人均棄置量相對平穩，意味着家居廢物棄置量的增速與人口增速大致相同。另一方面，工商業廢物棄置量的按年增長為9.5%，商業廢物的棄置量與本港消費活動水平有密切關係，去年商業廢物棄置量的增長，部分是由於本地經濟顯著擴張。

《香港資源循環藍圖2013-2022》的願景，2017年的人均垃圾棄置量要減至每人1公斤或以下。（《香港資源循環藍圖2013-2022》截圖） 原目標2017年每人日棄少至1公斤 環境局在2013年推出《香港資源循環藍圖2013－2022》，訂下2022年每人每日棄置量為0.8公斤或以下的減廢目標，而中期目標則為2017年每人每日棄置量減少至1公斤或以下。面對結果不達標，環保署發言人指，政府會繼續全力落實《香港資源循環藍圖2013－2022》內各項減廢及循環再造的措施。 環保團體綠惜地球就認為，由於棄置量基數不減反增，意謂要到2022年減至0.8公斤，挑戰更大。綠惜地球促請香港更要盡早落實廢物收費政策，遏止居高不下的垃圾棄置量。

紙、膠回收率下跌至32%​

回收率方面，生產的垃圾中，只有32%被回收，較去年的34%下跌2個百分點。金屬回收物料有最高的回收率，達九成。環保署解釋，這是由於金屬回收物料較能多次重用，兼且在外圍市場價高，因此回收業界有很大的經濟誘因盡量回收廢金屬。 其次是同樣具高回收物料價值的廢電器及電子設備，回收率達65%。

不過，紙類回收物料的回收率近年呈跌勢，從2016年的50%下降至去年的46%。上述跌幅部分是由於廢紙棄置量顯著上升所導致。此外，由於進口紙類回收物料經濟體更嚴格執行進口管制政策，本地紙類回收物料出口量持續下跌。

而塑膠回收物料的回收率由2016年的14%微跌至去年的13%。環保署解釋，這是由於塑膠物料出口量的跌幅大於塑膠物料本地循環再造量的升幅，導致塑膠物料回收量較2016年減少8%。環保署將就未來管制即棄塑膠餐具的可行性和相關主流方案進行顧問研究。政府亦會先行在政府場所內經營的飯堂和食肆，逐步減少使用即棄塑膠餐具。