檢討小組建議八大與自資部門分家　可沿用原有學術評審機制

檢討自資專上教育專責小組今日（27日）向政府提交最終報告，就本港自資專上教育發展提出13項建議。 當中專責小組建議開辦自資課程的院校，包括公帑資助大學的自資部門，均一律納入《專上學院條例》第320條所規管。不過根據賦權條例，資助大學現時開設的自資課程，均由大學內部自行管理。 專責小組主席張炳良稱，政府日後可彈性處理相關細節，包括由校方決定是否沿用大學名銜等，加上八大評審機制與學術評審局的準則相約，相信八大日後可沿用自行評審機制。

張炳良稱，收生人數並非唯一準則，建議政府應考慮院校其他方面的發展。（余俊亮攝）

現時並非所有開辦自資課程的院校均受《專上學院條例》規管，當中由資助院校提供的課程受賦權條例規管，由校方的管治架構如校董會等管治，開辦課程前無須獲政府批准，並可自行評審課程。專責小組認為現行的制度不利院校發展具特色的專精範疇，並令人懷疑自資院校質素不及資助大學，加上《專上學院條例》內容過時，認為應作調整。

專責小組建議，政府參考規管資助大學的法例條文，全面檢討及《專上學院條例》。另外，小組建議開辦自資課程的院校，包括資助大學內的自資部門，一律納入《專上學院條例》規管。意味自資部門將完全脫離大學本部，與所屬大學「分家」；專責小組認為，此舉有助自資課程的質素保證、管治等範疇保持一致。

專責小組建議開辦自資課程的院校，包括公帑資助大學的自資部門，均一律納入《專上學院條例》第320條所規管。（余俊亮攝）

不過，由於現時資助大學的自資課程均採用大學本部的自行評審機制，而非交由學術評審局處理。小組主席張炳良稱，考慮到資助大學與附屬自資部門的關係，建議政府彈性處理「分家」安排，包括由大學自行決定是否沿用自行審批程序、會否繼續使用大學名銜等。他又稱，現時大學內部的評審機制，與評審局的方向相約，加上由教育局檢視評審準則，相信資助大學的自資課程可沿用內部審批機制。

此外，報告建議部分營運上不符合註冊條件的院校，條例內應制定清晰政策，通過立法或行政安排訂明機制，規定經一段合理試辦期後，若院校的發展情況仍低於標準，則會被取消註冊。當中的考慮因素包括，教學水平、課程營辦等方面。報告中強調，若收生人數持續遠低於原定目標，則可視作取消註冊的因素，但不是唯一的考慮因素。

張炳良稱，收生人數並非唯一準則，建議政府應考慮院校其他方面的發展。他又稱，小組並無制定合理試辦期的長短，及合理收生人數的水平，認為應視乎個別課程而定。因檢討條例需時，加上涉及修例等程序，相信就算政府接納建議，亦須一定時間。

港專學院、香港專業進修學校校長陳卓禧回應小組報告稱，基本上歡迎有關自資院校的定位、分工，以及對學生和院校支援措施。不過就相關的全面政策檢討，期盼政府與獨立自資院校商討，以避免進一步削弱獨立自資院校的能量，並希望於制定和落實細節、官員執行相關政策時，政策不會走樣。

香港教育專業人員協會（教協）認為，小組要求資助大學自資部門「分家」的政策改動連甚廣，政府應於推行前進行廣泛諮詢，特別是要附屬院校的學生及教職員。另外，對於停辦院校的措施，教協同意應該設立機制。不過，教協認為不應單以學生人數決定是否停辦學校，因應停辦學校是嚴重的懲處，故需要有公平的機制處理和給予機會讓學校申述。