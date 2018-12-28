呂守信獲委任為市建局執行董事　19年1月1日生效　任期3年

政府今日(28日)宣布，行政長官已接納遴選委員會的建議，委任呂守信為市區重建局執行董事，任期三年，由明年一月一日起生效。呂守信將協助市建局行政總監管理市建局樓宇復修、收購及遷置、工程及合約和法律事務事宜。

呂守信獲委任為市區重建局執行董事，任期三年，由明年一月一日起生效。 （資料圖片）

巿建局現行架構下有兩名執行董事，呂守信將由2019年1月1日起，出任執行董事（營運）一職，任期三年，協助市建局行政總監管理市建局樓宇復修、收購及遷置、工程及合約和法律事務事宜。

發展局局長黃偉綸指，呂守信先生是專業工程師，在推動大型發展項目及設施管理方面經驗豐富，期待與他在新崗位上緊密合作，共同推動市區更新這項重要工作。他並指，衷心感謝即將任滿退休的鄭啟華先生多年來在不同崗位上為市建局所作的寶貴貢獻。

呂守信是工程師，在2011年至2017年出任香港科技園公司項目及設施副總裁（後改稱首席項目總監），推動在將軍澳工業邨興建「高效能多層工業大廈」，並於2006年至2011年分別出任嘉里建設（中國）有限公司項目總監和香格里拉國際酒店管理有限公司集團項目總監。

呂守信經公開招聘獲選為市建局執行董事。政府透過顧問公司進行公開招聘，並由發展局成立的遴選委員會進行甄選。遴選委員會由發展局常任秘書長（規劃及地政）擔任主席，成員包括市建局主席蘇慶和、市建局行政總監韋志成、地政總署署長（市建局官方非執行董事）及市建局非執行董事林智遠。