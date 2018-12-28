警長記錄簿中留空被指違規　遭降職成警員　指判罰不公求覆核

加入警隊17年的警長，因涉及一宗刑事案件被調查。他未有因刑事案件被檢控，卻在調查期間被發現其記事簿的紀錄有遺漏。他在紀律聆訊中認罪，並因此遭降級，被降為警員。他曾因此上訴，但遭駁回。惟他稱未記錄只是行政上散慢，這樣被判降級並不公平，遂入稟高院申請司法覆核，圖推翻該處分。

警長黃俊偉不滿被判降職成警員，入稟高院求司法覆核。（資料圖片）

申請人黃俊偉（譯音），答辯人為警務處處長。黃要求撤銷警務處副處長（管理）趙慧賢，於本年9月6日，維持申請人遭降級的決定。

曾涉刑事案受查

入稟狀指，黃原為警長，隸屬油尖區的特別職務隊。黃因涉一宗刑事案件而受查，最終未有被起訴。惟調查期間，警方發現黃的記事簿內，就2014年5月27至29日間，5次未有記錄當值和休班時間，指他違反《警察通例》。此外，黃在同月13日至24日，7次在警察記事簿中留空，涉違反《程序手冊》。

處分被調高至降職

黃因而須接受紀律聆訊，他承認未有記錄當值和休班時間而被譴責；在警察記事簿中留空，則被嚴厲譴責。惟處分之後被分別改為嚴厲譴責，和由警長降級為警員。黃不滿被降級提出上訴，今年9月遭駁回。

警方指黃立下壞榜樣

黃質疑，警方決定處分時考慮了不相關的因素，包括他被調查的刑事1案件。此外，警方指黃對下屬作了壞榜樣，惟黃反指其下屬無權查看其記事簿，認為警方說法是誇大。再者，他在紀錄出錯是行政上的散漫，他亦認罪。惟降級是最接近革職的處分，認為其判罰與其所犯過錯不成比例，因而要求法庭覆核決定。

案件編號：HCAL2987/2018