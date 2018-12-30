張建宗回顧2018形容為充實一年　展望新一年會推動香港向前邁進

政務司司長張建宗撰寫網誌指，2018年是非常充實的一年，多項與民生息息相關的政策措施先後出台，亦是公共交通的「躍進年」、勞工、福利和醫療的「突破年」，以及教育的「投資年」；在充滿希望和挑戰的新一年，他指，政府會繼續默默耕耘，將實事做好、好事做實，務求政府有效運作、政策到位亦會秉持積極有為的理念，管治好香港這塊福地，推動這亞洲大都會向前邁進。

（政務司司長網誌圖片）

張建宗指，2018年是本港公共交通的「躍進年」。廣深港高速鐵路(高鐵)香港段於9月開通，打通香港與內地的高鐵大動脈；港珠澳大橋亦於10月開通，亦對香港以至粵港澳大灣區內的整體發展具有重要策略意義。此外，中環及灣仔繞道和東區走廊連接路，亦將於2019年1月20日通車。

勞工福利方面，亦已推新措施包括法定產假由現時10週大幅增加至14週；而法定男士侍產假日數由3天增至5天，預期明年1月18日起生效。而政府亦有建議取消強積金與遣散費及長期服務金的「對沖」安排；今年4月，亦已將「低收入在職家庭津貼」優化為「在職家庭津貼」等。

醫療方面有首間兒童醫院啟用；明年大約第三季，亦會在葵青區設立全港首間地區康健中心。而教育方面，於2018-19年整體教育經常性開支已增至846億元，佔總經常性開支接近21%，高踞首位。

在充滿希望和挑戰的新一年，他指，政府會繼續默默耕耘，將實事做好、好事做實，務求政府有效運作、政策到位。政府會抓緊粵港澳大灣區及一帶一路帶來的龐大機遇，秉持積極有為的理念，管治好香港這塊福地，推動這亞洲大都會向前邁進。