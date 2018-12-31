乘客只有千元大鈔　無散紙找續點解決？運輸署拍片教的士司機解困

近年的士服務質素不時為人詬病，政府於2018年初成立的士服務質素委員會，冀改善的士服務質素。政府曾透露，增設網上教材，以改善的士司機的服務質素。運輸署今日（31日）表示，與的士服務質素委員會一同推出的「提升現職的士司機服務質素網上課程」，一共分5個單元，已全數上載至署方及委員會的網頁；運輸署Youtube頻道亦可免費觀看。 記者觀看短片內容，不少單元涉及司機與乘客的關係，例如如何處理衝突、基本服務技巧等。當中提到司機應用心聆聽乘客，並將禮貌變成習慣；另外，應學習避免與乘客起衝突，細心思考問題所在，例如乘客只有1000元面額鈔票，司機又沒有足夠零錢時，可嘗試用電子支付系統。 不過有的士業界認為，短片內容未必可行，因為並非每名司機都會使用電子支付系統；而且在欠缺車主協助下，只有少數的士支援八達通及信用卡。

影片教導司機應以正確態度回應乘客。（影片截圖）

為提升的士司機服務質素，運輸署拍攝了一系列短片，共分5個單元，分別為「與乘客的溝通及建立人際關係」、「無障礙設施及知識」、「的士車主／代理人與司機之間的關係」、「的士司機的顧客服務基本技巧」、「處理與乘客的衝突」等，全數短片已上載至網頁，供司機免費觀看。

記者觀看短片內容，當中提到司機應以乘客角度設想，用心聆聽對方，不要被情緒影響判斷，用正確方式回應乘客，即「聆聽、了解、思量、回應」；又應將禮貌變成習慣，多用「神奇字句」，例如「好唔意思」、「請問」、「唔洗客氣」、「多謝」等。

片中司機嘗試以電子支付系統解決沒有零錢找續的問題。（影片截圖）

另外，影片又模擬了日常不時出現的情景，例如乘客繳付1,000元面額鈔票，但司機又沒有足夠零錢時，片中司機先禮貌地向乘客解釋，了解對方是否有其他細面額的鈔票，假如沒有，就嘗試以電子支付解決問題；又例如，司機本身在九龍區，正在過海的士站等候乘客，準備之後到港島區交更，但上車的乘客卻趕時間要到九龍灣。就此，片中司機先向乘客解釋，過海的士站排隊的的士，有權拒絕過海，但如對方趕時間，會先盡快接載乘客，盡量達至「雙贏」。

的士公會：短片內容未必可行

汽車交通運輸業總工會的士司機九龍分會主任杜燊棠表示，暫未看過有關短片，亦不知短片已推出，但對於記者引述片中的內容，他批評部分內容或更易令司機收到投訴，而且未必可行。他解釋，司機於過海的士站時，根據法例本身就可拒絕非過海的乘客，假如有司機經常因乘客「趕時間」而協助，可能令乘客產生錯覺，誤以為司機必須接載，當有其他人拒絕時，就會產生爭執或被投訴。

至於使用電子支付，杜燊棠認為可以嘗試，但並非一定可行，因為並非所有司機都懂得使用；而且在缺乏車主協助下，大部分的士都不支援八達通及信用卡。對於整個系列短片，他認為「唔係無用」，但成效有限，教導司機應從整個制度入手，而非單靠短片。

運輸署表示，為鼓勵的士司機積極參與培訓課程，司機在修畢網上課程後，可免費預約參加由運輸署安排的考試，及格者可獲由運輸署及的士服務質素委員會頒發證明書。運輸署指，考試報名詳情，將於2019年1月於運輸署及的士服務質素委員網頁公布。