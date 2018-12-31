迎跨年倒數煙火　攝影發燒友：早上10時到仍難佔最佳位置

又是一年除夕夜，維港的煙火音樂匯演吸引了不少市民、旅客前來觀看，自然也吸引了眾多「影相友」前來拍攝。《香港01》記者下午5時抵達尖沙咀海旁，只見香港藝術館前已架滿「長槍短炮」。已經拍攝維港煙花6、7年的鄭先生表示，自己早上10時前來「霸位」，惟仍然未得最佳位置。

市民鄭先生，向記者展示歷年的煙花作品。（袁澍攝）

今年的煙火音樂匯演引進了意大利的獲獎煙花「星空萬花筒」，並加上樓頂噴射燈，在視覺上更有層次感，早前旅發局估計今年的倒數活動料將吸引33萬人前來觀賞。

香港藝術館前的海旁是歷年拍攝煙花的最佳位置，儘管氣溫較低，但下午5時左右已經水洩不通，最靠近海邊的位置更是架上了數十台專業相機。有6、7年維港煙花拍攝經驗的市民鄭先生表示，他早上10點從港島過來，仍然沒有「霸到最靚位置」，更表示有人提早幾日就將拍攝的最佳位置霸佔，甚至在海邊過夜留位。

鄭先生向記者展示了前幾年他拍的相片，有部分曾獲獎，但問及今年的作品，他表示因為位置不佳，可能無法拍攝自己想要的瞬間。

來自廣西的李姓姐妹，下午2點便前來尖沙咀，但只能在第二排拍攝。（袁澍攝）

從廣西前來的李姓姊妹早幾日就來港旅遊，姊妹兩位亦是影相發燒友，下午2點帶著相機、腳架來到尖沙咀，「還是不夠早」，所以只能在第二排拍照。她們表示，聽說維港的煙花很出名，所以早早便過來了。

在場外，01記者遇到從台灣前來的旅客，二人29日便抵達香港。其中一位曾女士告訴記者，他們二人今天下午3點多來到維港，因不知二樓平台夜晚會作演出用途，失去了在前排拍攝煙花的機會。