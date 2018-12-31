跨年夜人流迫爆尖沙咀　中學生願望：求入心儀大學、求出pool

跨年夜，人流迫爆維港兩岸，尖沙咀海旁各處都是等待跨年的人。不少市民走出家門，和家人、朋友一起度過2018年的最後一個夜晚，懷著對2019的期待，一起跨入新的一年。有中學生告訴記者，新一年想要考入心儀的學校、也想「快點出pool」。

被人群迫入角落的五位中學生，最左范同學表示希望早日出pool。（袁澍攝）

從傍晚開始，尖沙咀就已經被人流迫爆，不少人是為了晚上零時開始的煙火音樂匯演倒數活動。迪迪、咖啡和林小姐三個人是朋友，在本地大學讀書，今年第一次一起來看煙花。迪迪先生在讀表演轉業，希望可以來年成為一個真正的演員，朋友林小姐則表示希望可以「瘋狂染髮」、一直在part-time讀書的咖啡小姐則表示希望2019年「搵多些錢」。三人早早來到尖沙咀，均指沒想到今年會有這麼多人。

記者在近文化中心位置見到五位中學生一起前來，他們表示本來有一個「靚位」，但是不知怎麼就被人群擠到角落位，認為「看煙花無望」，幾個朋友仔一起聊天亦可。范同學表示，自己即將升學，希望可以去到心儀的大學，並且希望2019年早日脫離單身狀態，「快點出pool」。