【01職人】點樣寫CV？面試有咩禁忌？　資深HR周綺萍為你破解迷思

踏入五月下旬，不少新鮮人要為投入職場而做好準備，然而要投身職場，畢業生首要經歷填寫履歷表這一大難關。 究竟CV應有幾多頁？是否越詳盡越有優勢？「韓國式證件相」可留更深刻印象？其後的面試有甚麼「禁忌」？針對這兩項常見的求職迷思，安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍提出多項建議，為應徵者指點迷津。

履歷表是不少畢業生投身職場時要面對的第一個難題，周綺萍提醒填寫時應留意幾項重點。（林若勤攝）

有相應專業資格為先決條​件

周綺萍提到，人力資源部門在閱讀履歷表時主要留意幾點，當中包括專業資格。專業資格亦包括學歷、技能等，「要degree（學位），有無degree？無degree，得喇。」又例如應徵律師，就應要有相應的專業文憑等。周綺萍稱這是先決條件，如果資格不符，因為並不符合工作要求，已可以直接篩走。

在滿足基本資格後，周綺萍稱就會再留意應徵者的工作經驗，然後才再檢視其他資料。

「韓國式證件相」須八成與申請人相似

要在履歷表交待的事似乎不少，但切忌用過多篇幅描寫。周綺萍表示，曾收過長達4頁的履歷表，該名應徵者將所有校內科目成績列出，成為冗長的「元兇」，而人力資源顧問通常對科目成績不感興趣。她又認為，過於「七彩顏色」的履歷表容易令人分散精神，因此應避免過於花巧。

近年越來越多人仿效「韓國式證件相」，在拍照前大舉化妝，拍照後大舉「執相」，期望在應徵工作時，可利用美輪美奐的證件相「贏在起跑線」；然而，周綺萍對這種做法有保留。她表示，履歷表可附上個人照片，惟相關照片必須要與申請人有八成相似，「唔好執得太厲害，如果面試時唔似佢本人，就會好失望。」

「有無問題想問？」時應嘗試提問

在成功通過檢視履歷表一役後，應徵者要面對的就是面試，然而面試亦是危機四伏。周綺萍提醒，應徵者應避免帶同家人或朋友面試，即使有人陪同，亦應「門口止步」。

同時在面試的最後，應徵者通常會被問「有無問題想問？」她指如果沒有問題，或會成為扣分位；建議可以嘗試提出與事業發展相關的問題。