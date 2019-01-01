老伯便秘兼腸胃不適往急症室求醫　聯合醫院輪候時間逾3小時　

本港今日持續低溫，未踏入冬季流感高峰期，急症室服務需求已大增。記者今日(1日)到基督教聯合醫院視察，登記處顯示屏顯示急症室會先診治危殆，緊急及危急病人，截至下午6時半，其他病人等候時間超過3小時。 因便秘求診的馮伯伯等候逾1小時，陪同他的女傭表示以往會帶伯伯到診所求診，惟今日公眾假期只能到急診室求診。

聯合醫院急診室大堂座位坐了近一半人。(侯彩琳攝)

記者今日到基督教聯合醫院急症室視察，大堂座位坐滿逾一半人，有近10位乘坐輪椅的長者在大堂等候。有乘坐輪椅的婆婆表現痛楚，表示「好痛，等好耐。」而聯合醫院亦有告示指急症室及住院服務十分緊張。

基督教聯合醫院指高峰期急症及住院服務緊張。(侯彩琳攝)

馮伯伯因腸胃不適及便秘多日而求診，陪同他的女傭表示，伯伯已經等候逾1小時，而以往馮伯生病，她會帶他到普通診所求醫，惟今日是公眾假期，門診關閉，故到聯合醫院求醫。

急症室可照X光 可等到凌晨

另一名病人黃先生因感冒而求診，被分流為非緊急，他等待逾1小時，他指公立醫院「一定慢些。」但因為今次自己求診之餘亦陪太太看病，而在公立醫院能看診及照X光，較私家醫院方便，故雖然知道等候時間較長，但仍到公立醫院求診。而黃先生亦指，自己曾因感冒到聯合醫院求診，需等候近8小時。



而鄭先生求診時被分流為次緊急，他指「私家醫院貴」故即使等到凌晨亦願意等。他又指，其哥哥曾因內出血而到聯合醫院求診，但等候近8小時。

急症室大堂顯示屏顯示非緊急病人需等候逾3小時。(侯彩琳攝)

而根據醫院管理局截止6點45分數據顯示， 16間公立醫院急症室的等候時間逾1至4小時，而伊利沙伯醫院及屯門醫院的等候時間則逾7小時。

醫院管理局數據指截至6時45分，伊利沙伯醫院及屯門醫院急症室等候時間逾7小時。 (醫管局網頁截圖)

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