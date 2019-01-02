自閉青年稱為「洗底」毆劫醉漢　官考慮或受損友荼毒　判囚4年9月

患有自閉症並有習泰拳的青年，因過往曾犯非禮案，又誤以為打非禮疑犯可以「洗底」，故在蘭桂坊聞一名「夜蒲」醉客疑性侵一名女子後，便襲擊醉客兼搶劫，他之後又在同區毆劫另一人。青年早前在高等法院承認兩項搶劫罪，法官判刑時稱不信被告求情理由，但考慮到他自身的問題及深受損友荼毒思想，決定網開一面，判他監禁4年9個月。

被告林布駿康習泰拳後被同輩慫恿街頭找人對戰至有暴力傾向。(energy fight facebook 圖片)

被告林布駿康（LIMBU Jun-kang），25歲，任兼職清潔工，兩年前改用尼泊爾名。他承認在2017年11月12日和17日凌晨，在中環威靈頓街行劫兩名男子1,300元和420元。

指被告專挑醉客下手

法官判刑時指，本案屬涉及嚴重暴力的劫案，被告明顯是專挑醉客下手，因為他們能夠反抗的程度較低，這點與事主在案中的傷勢成為加刑因素。法官明言，法庭要保障香港社會的安全，及令個人財產受到尊重。

官冀各方能持續幫被告

法官續指，若被告及早被診斷出患自閉症，得到父母的支持，今天或有不同的結果，又稱本港教育制度如何去處理有關問題亦非本庭可以控制，但法官認為被告現得知自己的問題，冀他可處理及糾正被損友荼毒的思想，又冀各方可以持續地幫助被告。

未接納被告稱為「洗底」犯案

法官雖然未有接受被告聲稱毆打疑犯非禮的事主只為「洗底」的說法，但考慮到他自身的問題及受損友荼毒，決定網開一面。被告的相關報告透露，被告曾習泰拳，之後受同輩慫恿，在街頭找人對戰，並發展出現暴力傾向。被告求情時曾稱，因他有非禮案,，以為毆打非禮疑犯可以「洗底」，亦稱認為毆打該事主後有英雄感。

案件編號： HCCC 159/2018