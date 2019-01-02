【智愷求心】13月大男嬰患遺傳病　人工心臟續命　哥患同病已離世

有父母望子成龍，亦有父母的期許，只是子女能夠健康長大。許先生及許太的長子出生後患有限制性心肌病，7個月大時心臟衰竭而夭折，由發病到離世，僅短短兩星期，夫婦歷經椎心之痛。許太一年後再度產子，豈料幼子智愷在8個月大時，亦確診患有限制性心肌病，病發前毫無病兆且健康狀況良好；至上月病情急轉直下，智愷現在需要安裝外置人工雙心室輔助裝置代替心臟功能，肝、腎亦開始衰竭，更面對細菌感染及腦中風出血風險。 現時13個月大的智愷情況十分危急，急需換心續命。再度面對兒子患上重病，徘徊生死邊緣，母親許太直言感到十分害怕，盼有奇跡出現，「想帶佢行多啲路、見多啲嘢，我想佢睇吓呢個咁靚世界！」 智愷與哥哥患上同一疾病，但許生、許太在幼子出生前毫不知情，及後才證實長子的病與基因變異有關，二人家族並未曾有人患上心臟病，他們對於兒子出現基因缺陷大感錯愕，直言無法接受。

許先生夫婦盼望智愷可以康復，一同去旅行看看這個世界。（受訪者提供）

許太提及智愷的病情，忍不住多番落淚。（林若勤攝） 牙牙學語叫「媽媽，mum mum」 聽得明「look at me」​ 許太形容，智愷是個活潑、乖巧的小朋友，「他好細個就喜歡聽我講故事，他還會跟我用手指著書中的字一起讀，求知慾好強！」許太說，智愷雖然年紀輕輕，但彷彿十分懂事，「我每天早上預備早餐，到我差不多預備好，他就會起床，邊行邊說『媽媽，mum mum』，好像懂得欣賞我煮的食物！」 本身是英文科教師的許太說，她會跟智愷說說英文，而智愷第一句聽懂的說話是「look at me」，「我講完佢真係望住我，覺得好感動！」許太盼望智愷能康復，帶他到海洋公園、迪士尼樂園等地方遊玩，更一度落淚說：「想帶佢行多啲路、見多啲嘢，我想佢睇吓呢個咁靚的世界！」

智愷合起眼睛的樣子很似哥哥，我有時會想起哥哥入院的情況，好驚！但要忍住情緒，不讓自己失控。 智愷媽媽許太

許先生盼望智愷有時間看看這世界。（林若勤攝） 許爸爸：智愷人生路崎嶇 許生亦大讚智愷精乖伶俐，「他的路比一些人一生還要崎嶇，但我們仍有希望，想讓他看看這個世界。」 面對痛失長子，而幼子現徘徊生死邊緣，許太十分感慨：「其實好掛住哥哥，雖然接觸時間不長，但感情深厚。」她並直言感到十分害怕，哽咽道：「智愷合起眼睛的樣子很似哥哥，我有時會想起哥哥入院的情況，好驚！但要忍住情緒，不讓自己失控。」



智愷與哥哥患上同一疾病，但作為父母的許生、許太本來全不知情，長子證實其病與基因變異有關時，幼子已經出生，而二人家族並未曾有人患上心臟病，對於兒子出現基因缺陷，他們亦大感錯愕，直言無法接受。

13個月大男嬰急需求心續命。（受訪者提供） 去年7月病發 心臟開始衰竭 相片中的智愷在2017年11月出生，一直沒有任何病徵，至去年7月接受定期心臟超聲波檢查時，醫生發現他的心臟開始衰竭，需要接受藥物治療及換心評估。至12月，智愷因感染過濾性病毒出現發燒、咳、氣促入住將軍澳醫院兒童病房，由於肺部有雜音、呼吸急促及血液含氧量低，獲處方類固醇及氣管擴張吸入藥物。完成常規感染化驗後，再獲處方特敏福及抗生素治療，但情況一宜未有好轉，更需要使用氧氣機協助供氧，同日下午被轉送到瑪麗醫院兒童深切治療部作進一步治療。

智愷病情急轉直下，需要使用呼吸機協助呼吸。（受訪者提供） 左邊肺萎陷​ 心臟一度停頓



同日下午，智愷出現呼吸困難，需要使用連續性正壓呼吸器協助呼吸，X光片顯示他的左邊肺萎陷，情況更進一步轉差，需要插喉，使用呼吸機協助呼吸，期間心臟一度停頓，需要醫護人員施行外壓急救。智愷其後恢復心跳，但血壓持續偏低、排尿差、發高燒，心臟衰竭情況嚴重，並影響其他器官，要用使用強心藥，化驗報告顯示智愷感染一般常見感冒病毒。