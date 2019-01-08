80後拍檔創知識分享平台　創辦人：知識傳播有價　冀創科衝出香港

隨著科技迅速發展，互聯網資訊豐富，越多越多人選擇透過短片分享網站、社交媒體等平台，探索新知識。不過，這些資訊大部分是免費，兩名「80後」有感「知識傳播有價」，因而大擲6位數字的投資金額，創立多元學習平台「Intervii」；現職資訊科技公司項目經理、創辦人之一的周尚霆表示，「Intervii」屬開放平台，任何人都可以上載、瀏覽或購買他人的教學資訊。 另一位創辦人楊南光，是一間補習社的東主，他認為，現實世界的知識傳播受時間、空間及地域限制，透過「Intervii」的網上空間無限，「知識傳播應該變得更『旺』」，長遠他更希望為香港創科設想：「啲人成日都覺得香港無創科，長遠希望可以衝出香港。」

創辦人周尚霆則表示，Intervii屬開放平台，任何人都可以上載、瀏覽或購買他人的教學資訊。（李澤彤攝）

現時37歲的楊南光在教育大學畢業後，曾在本港主流學校任職英文科老師；惟他入職後發現，主流學校的教學受行政事宜、上級意志限制，因此入職4年後毅然辭去教席，創辦補習社自立門戶，至今已屆10年。

然而，創業後感受更深，在香港寸金尺土的情況下，楊南光有感現實世界的知識傳播受時間、空間及地域限制，毅然選擇「二次創業」，與好友周尚霆共同創立分享「Intervii」，繼續推進教育事業，楊形容：「課室空間有限制，但網上空間係無限，知識傳播應該變得更『旺』。」他更認為，目前互聯網的教學資訊普遍屬於免費傳播，會壓縮發掘知識的空間。

楊南光曾在本港主流學校任職英文科老師，惟他入職後發現，主流學校的教學受限制，因此創辦補習社自立門戶。（李澤彤攝）

平台容許使用者自行決定是否向瀏覽者收費

因此，二人創立「Intervii」，一個多元學習平台，使用者可免費上載自行創作的教學短片、授課影片、教材或其他多媒體內容，隨後可自行決定會否向瀏覽者收費。周尚霆表示，當瀏覽者購買或訂閱收費內容，Intervii平台會在每則交易中，向上載者抽取合理分紅。

已有銷售品牌及音樂學校使用

周尚霆說，「Intervii」平台的運作模式，對創作者、導師及瀏覽者有保障；他又透露，目前已有銷售品牌採用「Intervii」平台，作為員工培訓；此外，亦有一間音樂學校將其學校導師的教學上載至平台，打破過往缺乏教學場地的限制。

楊南光形容：「課室空間有限制，但網上空間係無限，知識傳播應該變得更『旺』。」（李澤彤攝）

曾申請創科創投基金失敗 建議政府設立諮詢團隊

對於本港的創科政策，楊南光直言，本港的創科基金申請門檻高，他們曾分別向數碼港及科技園申請創科創投基金，均失敗收場。他建議，政府不一定要提供金錢資助予創業者，反而可設立諮詢團隊，在申請基金程序期間或創業事宜提供支援或建議。

展望將來，楊南光希望「Intervii」平台可吸納更多國際使用者，「啲人成日都覺得香港無創科，長遠希望可以衝出香港。」