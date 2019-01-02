醫療需求日增　議員將向財爺建議增醫療開支至20%

政府正就2019/20年度財政預算案展開公共諮詢，立法會食物安全及環境衞生事務委員會主席郭家麒透露，將於1月中就向財政司司長陳茂波提出財政預算案的建議，包括開設基金資助癌症病人、SEN學童及將醫療開支佔比由17.5%增至20%。

郭家麒稱，將向財政司司長陳茂波建議醫療開支佔比由17.5%增至20%。（陳倩婷攝）

現時在醫院管理局轄下醫院求診的病人需自付昂貴藥物，郭家麒指經計算後，若資助現時公院的癌症病人付全額藥費，約需20億元，他透露將向財政司司長陳茂波建議，設立一個300億元基金存於金管局，按年利息率至少約10%計算，足夠支付每年約20億元癌症病人藥費。

建議為SEN學童設100億元基金

至於SEN學童需輪候4年才能見醫生的問題，郭家麒建議以同樣方式，另設一個100億元基金，利用年利息收入10億元，資助為SEN學童診斷的評估中心相關醫生的加班費，以及低收入家庭未必能負擔到的每月2,000元藥費，希望能令相關學童的輪候時間縮減至幾個月之內。

郭家麒建議設立基金，資助為SEN學童診斷的評估中心的開支，及低收入家庭的藥費。（陳倩婷攝）

醫療開支方面，郭家麒指出，現時的醫療開支佔總開支17.5%，自前特首曾蔭權年代已經實施，郭建議應將開支比率增加至20%，以應付日增的需求。

直斥只增行政人手 倡由海外專家徹底檢討醫管局機制

郭家麒評價本港醫療發展十年如一日，多年來公立醫院的職位雖有所增加，惟只加行政人員職級，無增加前線人手，無切實解決人手不足的問題。

公立醫院被指專科門診輪候時間過長，郭家麒認為與醫管局目前的撥款機制有關。他解釋現時由總部向各醫院聯網撥款，若有醫院被揭發「爆煲」，總部便先撥款處理該問題，而若某間醫院的醫護較勤力，縮短了輪候求診的人龍，有可能需接收其他繁忙醫院的病人，變相愈勤力的醫院工作量愈大，郭家麒直指是對勤力醫護的懲罰，亦間接令一些醫護人員不願加快「清人龍」的速度。