港航遭保險公司「割蓆」　禤國全力撐：買了一年商務客位套票

香港航空財困風波愈演愈烈，大型旅遊保險公司藍十字向合作商戶發出電郵，稱1月7日凌晨開始發出的新保單，當中「航空公司倒閉」的津貼項目將不適用於香港航空客戶，直至另行通知。 這邊廂有旅遊保險公司將港航從「航空公司倒閉」賠償項目中剔除，但東瀛遊執行董事禤國全則力撐，他表示，現時公司跟港航仍有合作，一切如常，又指港航服務表現不錯，只是出現問題外界即「一沉百踩」。他對保險公司的做法，或其他有關港航的業務問題，則不作評論。

港航回應指與藍十字（亞太）保險沒有業務合作，營運如常。（資料圖片）

《香港01》收到消息，指藍十字保險於今日（3日）向合作商戶發出電郵，鑑於近日媒體對港航財政狀況的報道，由1月7日凌晨開始發出的新保單，當中的「特別津貼 － 航空公司倒閉」的保障項目，將不適用於香港航空的客戶，直至另行通知。

東瀛遊執行董事禤國全慨歎外界對港航「一沉百踩」。（資料圖片）

當大型旅遊保險公司正針對港航，東瀛遊執行董事禤國全卻於其困難時期間「雪中送暖」。他表示，香港航空近年的業務的確「越做越大」，加上於服務上表現不錯，「佢哋啲飛機on time(準時)出發，服務幾好，而個候機室都好好，好周全，的確不錯。」現時公司跟港航合作如常，保險方面亦未受影響。

他又提到，現時港航的業務疑出現問題，慨歎外界卻即時「一沉百踩」；他透露有購買「一人盡情飛」套票（45,999元），整年任搭商務客位，笑言「真係有賺，好抵！」但他對保險公司的做法，或其他有關港航的業務問題，則不作評論。

港航：與藍十字保險無業務合作

《香港01》就有關安排向香港航空查詢，港航回應指：「香港航空與藍十字（亞太）保險有限公司並沒有業務合作，我們如常營運」；又稱「將繼續深耕本地巿場，並致力於長期可持續的發展。」