詹培忠稱為義氣借款友人未取回　入稟法院追林姓男子1.1億元

前立法會議員詹培忠聲稱為義氣，數年前借款予一名朋友，惟對方一直未有還款。詹昨（3日）透過律師樓入稟高院法院，向一名姓林男子追討1.1億元債項，惟入稟狀未有透露該男子身份及借款日期等資料。

詹培忠接受《香港01》查詢時稱為義氣曾氣錢級友人。(資料圖片)

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原告詹培忠向《香港01》透露，被告林俊鴻（譯音）為其友人，詹於數年前為義氣向被告借出有關款項，惟被告至今仍未還款，他又指數年來已多次追款但不果，忍無可忍之下才興訟。入稟狀另指出，除欠款外，原告還追討利息及訟費。

曾過魚翅撈飯日子

出名豪氣的詹培忠，23歲便在股票市場上打滾，他早前接受本報訪問時曾提及上世紀70年代，香港股票市場暢旺，不少投資者都「魚翅撈飯」的情況，當時仍是「少年股神」的他，也有過這樣的日子，並直言現時也不時「食吓」。

2016年豪花200萬參選立法會

詹後來參政，並曾以金融界代表當過立法會議員。至2016年他又有在港島區參加直選，但最終落敗。根據他當年申報的選舉開支，詹為參選豪花200萬元，包括用130萬用於選舉廣告，又造了4輛合共88萬的宣傳車、花15萬作網上廣告，當然還包括的士廣告、易拉架、明信片等等，全數由他個人拔荷包支付，沒接受任何捐款，惟他最後僅得票2587票，未取得法庭票數的3%，需被沒收選舉按金。

案件編號：HCA13/2019