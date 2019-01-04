【沙中線】再有一枝鋼筋疑被剪短　另有螺絲帽和鋼筋無連接

港鐵沙中線紅磡站自去年12月10日開始鑿牆檢測月台層板鋼筋螺絲頭扭入螺絲帽情況。路政署今（4日）晚上再公布檢驗情況，最新公布的八枝鋼筋檢測結果顯示，再有一枝不達標，涉事區域為南北走廊C2區月台層板近東面連續牆頂部，只扭入36.36毫米，惟未有扭紋外露，連同檢測誤差，螺絲頭全長不足40毫米，或有剪筋嫌疑，至今累計共12枝鋼筋不合規格。 同時東西走廊C3區月台層板近西面連續牆的測試位置，發現一個未經連接而未能進行測試的螺絲帽和鋼筋，詳情有待進一步查證，是首次同類發現。

路政署今晚公布8枝鋼筋檢驗結果，發現再有一枝位於南北走廊C2區月台層板近東面連續牆頂部的鋼筋不達標。(資料圖片)

需至少扭入40毫米

路政署就第2個目的開鑿螺絲帽檢測結果，再公布三枝東西走廊C區月台層板以及五枝南北走廊C區的鋼筋檢驗結果。當中再有一枝位於南北走廊C2區月台層板近東面連續牆頂部的鋼筋，未能合乎螺絲頭扭入螺絲帽至少達37毫米的規格，僅扭入36.36毫米，惟鋼筋扭紋未有外露。

根據螺絲帽生產商資料，正確安裝螺絲頭的準則為螺絲頭最多外露兩個扭紋，以及扭入螺絲帽的長度至少需要有40毫米的標準。換言之連同檢測誤差3毫米計算，該螺絲頭長度不足40毫米。

在之前已抽驗的31枝鋼筋中，有11枝不達標，最離譜的一支僅約6毫米絞牙扭入螺絲帽；連同今日公布的結果，即已檢測了39個位置，當中有12枝不達標，「肥佬」比率達31%。

南北走廊檢測5枝鋼筋 有3枝不及格

實政圓桌立法會議員、前九鐵主席田北辰指出，路政署新公布的8枝鋼筋檢驗結果，當中有1枝鋼筋螺絲頭扭入螺絲帽的長度不達標，未能合乎37毫米，表面看不合格的比率似有下降跡象。惟公布5枝位於南北走廊C區的鋼筋，當中有3枝鋼筋，扭紋即使完全扭入，其長度仍未達40毫米，他認為「肯定剪左」。田北辰續指，路政署首次公布南北走廊的鋼筋檢視結果，5枝已有3枝被剪，其比率甚高，同時亦代表紅磡站不僅東西走廊出現工程問題，南北走廊同樣發生。

倪學仁對於有螺絲帽及鋼筋未連接感到失望，質疑工人「唔知做緊咩」。(資料圖片) 螺絲帽及鋼筋未經連接 倪學仁：有點失望 資深土木工程師倪學仁認為，現時「陣列式超音波檢測方法」或出現誤差，故建議港鐵應將鋼筋扭出，才可判斷涉事鋼筋有否被剪短。對於東西走廊C3區月台層板近西面連續牆發現一個未經連接的螺絲帽及鋼筋，倪學仁對於「有點失望」，又估計接下來的鋼筋檢驗不合格比率應該會維持在三分之一至四分之一，稱「同一班人、同一手藝大概都是這個結果」。

港鐵沙中線紅磡站自去年12月10日開始鑿牆檢測月台層板鋼筋螺絲頭扭入螺絲帽情況，累積至今已有12枝鋼筋不合格。(資料圖片)

沙中線紅磡站工程接連傳出醜聞，港鐵自去年12月10日起開始鑿牆檢測相關工作。當局指，開鑿混凝土的第一個目的，是要就資料不完整的地方開鑿混凝土作實地檢查，以核實紅磡站擴建部分月台層板與連續牆接駁位的實際建造情況；第二個目的是因應部分鋼筋螺絲頭懷疑被剪短，港鐵有需要鑿開部分月台層板與連續牆的接駁位進行詳細檢查，並利用非破壞性測試核實螺絲頭與螺絲帽接駁位的施工質量，而鑿開位置將以統計方法隨機取樣。